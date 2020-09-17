Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин встретился с Губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным. Ключевой повесткой встречи стали вопросы цифровизации региона и развития в нем новых технологий в рамках проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Стороны обсудили цифровизацию медицинской отрасли в регионе и ход реализации совместных проектов в этой сфере в 2020 году. Так, в 2019 – 2020гг. на территории Владимирского региона опробована услуга Voice2med на базе 11 лечебных учреждений – сервис, созданный для голосового заполнения медицинской документации во время приема пациентов, автоматизации записи пациентов на прием с помощью технологий распознавания и синтеза речи, экстренной связи с врачом и оповещения пациентов. С июля 2020 года проводится аналогичный пилот в больнице № 5 г.Владимир. Руководители обсудили возможности дальнейшего развития данного проекта, а также возможности внедрения комплексного телемедицинского решения (КТР), так как в настоящее время в регионе протестирована программа дочерней компании Сбербанка «СберЗдоровье» – онлайн консультаций с терапевтами и педиатрами по общим и специфическим вопросам о здоровье для всех граждан Владимирской области.

Также стороны рассмотрели возможность внедрения «Школьной цифровой платформы» в регионе. Поддержка образования – один из ключевых приоритетов социальной политики Сбербанка. Школьная цифровая платформа содержит цифровой контент по всем предметам школьной программы с 5-го по 9-й класс и позволяет учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули.

Еще одна тема рабочей встречи – государственно-частное партнерство (ГЧП), в частности, Петр Колтыпин поделился успешными практиками реализации проектов ГЧП на других территориях обслуживания Волго-Вятского банка. Руководители рассмотрели возможности строительства спортивного комплекса с аквазоной в городе Суздаль, проектирование и строительство школы в Доброграде и другие проекты в сфере ЖКХ и энергетики, а также переработке твердых бытовых отходов.

Стороны также договорились сформировать и согласовать дорожную карту реализации пилота по внедрению Интеллектуальной транспортной системы – единого инструмента контроля и управления транспортом современного города.

Петр Колтыпин подчеркнул, что в регионе при участии Сбербанка уже успешно развивается безналичная инфраструктура. Терминалами безналичной оплаты оснащено 600 бортов городского пассажирского транспорта, что составляет 70% бортов перевозчиков во Владимирской области. В 2019 году с МФЦ (МинИТиС)

региона подписано соглашение о реализации решения Сбербанка по безналичной оплате услуг и пошлин в окнах МФЦ. Терминалы установлены во всех окнах филиалов учреждения города и области – в 180 точках комплексного обслуживания населения. Более чем в 30-ти населенных пунктах региона реализована функция приема наличных денежных средств с услугой платежей населения (проект «CASH OUT»).

Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин:

«Мы видим большой потенциал в развитии проектов, совместных с Правительством Владимирской области. И нам приятно, что регион отзывается на наши предложения, как, скажем, в случае с пилотированием проектов по цифровизации медицинской отрасли. Мы также рассчитываем на успешное сотрудничество по внедрению школьной цифровой платформы в регионе.

Безусловно, огромные возможности заложены также в развитии государственно-частного партнерства во Владимирской области. По итогам встречи будет сформирована рабочая группа с участием ПАО Сбербанк и представителей бизнеса региона с целью проведения регулярных коммуникаций в рамках реализации проектов ГЧП в сфере образования и ESG».

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин:

«За инициативами Сбербанка по цифровизации социальной сферы — большое будущее. Это, безусловно, полезные для людей начинания в логике майских указов Президента России Владимира Путина.

Очевидно, что для воплощения прогрессивных идей необходимо смоделировать все организационные процессы и подготовить инфраструктуру.

Поэтому нам предстоит детально проработать с нашими партнёрами из Сбербанка возможности реализации их предложений во Владимирской области в ближайшие годы».