Петр Колтыпин посетил Чувашскую Республику с рабочим визитом

Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин встретился с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым. В ходе конструктивного диалога стороны обсудили текущие направления сотрудничества и дальнейшие перспективы. Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк подчеркнул, что Сбербанк заинтересован в партнерстве с региональным правительством, направленным на социально-экономическое развитие Чувашской Республики. Он обратил особое внимание на сохранение сети офисов Банка в районах республики, так как «это влияет на социальное самочувствие граждан», а также планирует значительно увеличить доступность банковских услуг через развитие партнерской сети на территории сёл и деревень. Благодаря проекту ПАО Сбербанк «CashOut» в 100 торгово-сервисных точках партнеров на территории 15 районов республики, в небольших сёлах и деревнях региона, возможно осуществить снятие наличных средств с карты в сумме до 5000 рублей в сутки, а в 67 из них – еще и оплатить услуги ЖКХ.

Обсуждали и тему государственно-частного партнерства: Петр Колыпин сообщил, что уже подписана дорожная карта по реконструкции/модернизации котельных и тепловых сетей в г. Шумерля с использованием коробочного решения ПАО Сбербанк и средств Фонда реформирования ЖКХ. Кроме того, Сбербанк предложил свою помощь в вопросах строительства социальных инфраструктурных объектов на основе концессионных соглашений для реализации Комплексной программы развития Чувашской Республики до 2025 года с применением инструмента концессии.

ВРИО Главы Чувашии Олег Николаев:

«Чувашская Республика и Сбербанк имеют достаточно долгосрочные отношения практически во всех отраслях. Это и финансирование крупных инвестиционных проектов, и участие в различного рода программах. На сегодняшний день наши совместные планы касаются более глобальных задач, которые стоят перед государством. Это, прежде всего, цифровизация всех сфер жизни. По этому направлению Сбербанк имеет хорошие практики, и Чувашия заинтересована в их внедрении на территории республики».

Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин:

«Мы видим большой потенциал в развитии проектов, совместных с Правительством республики. И нам приятно, что регион отзывается на наши предложения. Проекты касаются цифровизации отраслей, развития образовательных проектов, поддержка сферы здравоохранения и конечно инфраструктурные проекты и благоустройство региона.

Мы уже внедряем в Чувашии новые цифровые технологии в рамках Национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Так, например, мы реализовали пилотные проекты в 7 больницах Чувашской Республики по внедрению сервиса V2MED. Это проект по цифровизации рабочих мест медиков, который сокращает время на бюрократические проволочки и заполнение карточек пациентов, а, значит, врач успеет принять больше пациентов, уделить им больше времени. Сегодня сервис тестируются Минздравом региона и мы надеемся на расширение проекта в других больницах Чувашии.

Также уже в этом году мы запустим сервис «Школьная цифровая платформа» в 10 школах Чувашской Республики. Поддержка образования – один из ключевых приоритетов социальной политики Сбербанка. Школьная цифровая платформа содержит цифровой контент по всем предметам школьной программы с 5-го по 9-й класс и позволяет учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули. Хочу подчеркнуть, платформа не заменяет очное обучение, а добавляет современные инструменты и новые форматы обучения и взаимодействия с учениками. В следующем году мы планируем развернуть проект на все средние образовательные учреждения Чувашской Республики.

Надеемся на плодотворное сотрудничество, как по реализации подписанного соглашения, так и по другим совместным проектам».