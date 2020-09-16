Первые сельскохозяйственные ярмарки открылись во Владимире

Первые сезонные ярмарки сельхозпродукции заработали во Владимире. Купить свежие овощи, собранные с полей региона, можно в микрорайоне Доброе и в юго-западном районе. Ярмарки-выставки сельскохозпродукции от производителей будут работать до 15 ноября на улице Юбилейной, в районе дома № 62, и на улице Василисина, в районе дома № 15. Торговать будут не только крупные сельхозпредприятия, но и фермеры, а также те, кто ведет личное подсобное хозяйство.

Качество овощей подтверждено специалистами.

Вся продукция проходит ветеринарный и фитосанитарный контроль специалистов Россельхознадзора и Центра ветеринарии Владимирской области. Работа торговых точек организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, заверяет пресс-служба мэрии.

Сделать запасы к предстоящему зимнему сезону владимирцы смогут и на ярмарках выходного дня. Ориентировочно они начнут свою работу с 18 сентября. Торговать овощами будут, на свободных площадках у рынков и на парковках гипермаркетов «Глобус» и «Лента».

Ранее «Призыв» сообщал, что собрать хороший урожай картофеля во Владимирской области мешают опасные заболевания, в числе которых фитофтора.