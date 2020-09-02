Первая партия вакцины от гриппа поступила во Владимирскую область

Жителей Владимирской области начнут прививать от гриппа. Но пока только взрослых. На аптечный склад региона завезли 183 844 дозы вакцины. В ближайшее время она поступит в медицинские организации региона, сообщает пресс-служба областной администрации. Вакцина квадривалентна, то есть предназначена для защиты от четырёх различных типов вирусов гриппа. Препарат содержит новые штаммы гриппа. Ранее они не имели активной циркуляции на территории России.

Грипп – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус.

Во Владимирской области планируется охватить вакцинацией 60 процентов населения. Для сравнения, в прошлом году цифра была ниже — 45%. А среди групп риска процент вакцинации должен достигать 75%.

В период прививочной кампании особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет, медикам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ.

Владимирцам напоминают, что прививка важна. Специалисты объясняют, что она не только помогает защититься от этого заболевания и его тяжёлых осложнений, но и снижаете риск заболеть коронавирусом. Как известно, грипп значительно ослабляет иммунитет.

Ранее «Призыв» сообщал, что учащихся школ Владимирской области не будут заставлять делать прививку от коронавируса. Без согласия родителей вакцинация от COVID-19 не возможна.