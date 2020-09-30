Переход на карты «Мир» отложили до конца года

Пенсионерам дали еще 3 месяца

Срок перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» продлен до 31 декабря. Такое решение принял Банк России. При этом тех, кто еще не оформил карту, просят не ждать декабря, а спокойно сделать это в течение трех месяцев, не откладывая на конец года.

Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту «Мир» и уже ею пользуются. Но, тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря, — отметила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Как рассказал «Призыву» житель областного центра Владимир Назаров, с переходом на карту «Мир» проблем не возникло. Никакого ажиотажа. Мужчина обратился в кредитную организацию, в которой обслуживается, с заявлением о бесплатной замене карты и через три дня ее получил.

Затем я передал реквизиты нового счета в территориальную клиентскую службу Пенсионного фонда. Я приехал туда лично, но знаю, что еще сделать это можно также через личный кабинет на сайте ПФР, — уточнил житель Владимира.

Переход на национальную платежную систему «Мир» закреплен федеральным законом.

Процесс должны были завершить к 1 июля 2020 года. Но из-за пандемии срок перехода продлили сначала до 1 октября, а теперь до конца года.

Жителям Владимирской области напоминают, что с нового года на карту «Мир» будут поступать следующие пособия и выплаты: пенсии, социальные выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, пособия семьям с детьми, в том числе единовременные при рождении ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности и по беременности и родам, а также ежемесячные — по уходу за ребенком, беременной жене и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей, а также на ребенка от 3 до 7 лет включительно.

Изменения не затронут пенсионеров, получающих свои деньги через почту или на дому. Для них ничего не поменяется. Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцам предлагают выбрать между бумажной и электронной трудовой книжкой.

Ольга Ефремова 

Фото: Infosort.ru


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