Переболевшие ковидом медики получают страховые выплаты от ФСС

Федеральные страховые выплаты по Указу Президента РФ от 06.05.2020 № 313 выплачиваются своевременно, сообщают в региональном отделении Фонда социального страхования. На сегодняшний день страховку получили уже 1177 медработников и 10 выплат выданы посмертно. Больше всего выплат произведено медицинским работникам городской больницы № 4 г. Владимира, а именно — 177 перечислений заболевшим медикам и две выплаты по смертельным случаям.

Заниматься расследованием по каждому заболевшему ковидом медику должно его руководство. В медицинской организации создают специальную комиссию, собирают необходимый пакет документов и всё это отправляют в Фонд социального страхования. Т.е. получение выплат могут тормозить на местах.

Проблемы с ковидными выплатами часто возникают из-за руководства больниц.

— Разбираться со всеми случаями нужно не у нас в Фонде социального страхования, а именно у своего работодателя, который и должен организовать расследование, — поясняет Алексей Копин, управляющий ВРО ФСС. — Он создаёт комиссию, собирает все необходимые документы, причём их перечень минимальный — это закрытый больничный лист, подтверждение анализов (либо мазок на ковид, либо анализ крови на антитела), выписка из амбулаторной карты с сопутствующим заболеванием, справка с места работы и результаты расследования в произвольной форме о том, что медработник заразился коронавирусной инфекцией от пациентов. Для этого необходимо установить факт контакта с пациентом, заболевшим ковидом, в течение 2 недель до заболевания медработника.

В Фонде соцстрахования уверены, что отследить это несложно. В каждой медицинской организации ведутся учетные записи. Хотя трудности могут возникнуть у работников станции скорой помощи, где нет стационара и заразиться от пациентов они могут во время перевозки. И здесь нужно отслеживать всех этих больных, узнавать, подтвердился ли у них диагноз.

Федеральные страховые выплаты регулируются Указом Президента РФ № 313, согласно которому медики, работающие в пандемию, имеют дополнительные страховые гарантии. Но выплаты положены не всем работникам больниц, а только врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям автомобилей скорой помощи.

Следом было опубликовано и постановление, регламентирующее порядок расследования страховых случаев по заболеванию либо смерти медработника. Все собранные документы работодатель медучреждения должен предоставить в Фонд социального страхования, чтобы выплаты были перечислены.

— Для того чтобы не было никаких проблем у медицинских организаций, мы с самого начала, как вышел Указ Президента, на видеоконференции со всеми главными врачами городских и районных больниц провели несколько раз совещания, где подробно рассказали, каким образом у них должна быть организована работа по сбору документов для страховых выплат, – говорит Алексей Копин. – На сегодняшний день наш регион входит в десятку по стране по количеству выплат. У нас минимальное число отказов.

За смерть медика его семье полагается страховая выплата в размере 2 752 452 рублей. В региональном отделении Фонда социального страхования сообщили «Призыву», что средств у них достаточно, и все положенные страховые выплаты медработники получат. При смертельном случае расследование идет более серьезное. Здесь потребуется заключение Центра профпатологии.

— Часто поступают вопросы по тем работникам, которые не входят в перечень президентского указа. В одном из медучреждений области в Муроме с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерла кастелянша. Она, по сути, не является медработником. Родственникам не выплатили по указу 2 752 452 руб., а заплатили 1 миллион по Федеральному закону от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», – поясняет Алексей Копин. — Мне не очень понравилось, как проходило расследование по первым смертельным случаям, и в результате этого мы координацию работы по сбору и движению документов по всем смертельным случаям взяли на себя. Саму выплату мы проводили после окончания расследования и оформления необходимых документов. Она распределялась по всем получателям единовременной страховой выплаты (выгодоприобретателям). Также от ФСС семья получала ещё 1 миллион рублей.

Выплата производится не позднее следующего дня со дня получения Фондом документов от работодателя медицинского сотрудника. Их подлинность здесь тщательно проверяют, иногда информация уточняется в Роспотребнадзоре.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские медики вышли в пикет с требованием заплатить им за COVID-19. Фельдшеры и медсестры не получили региональную страховку в размере 50 тысяч рублей.