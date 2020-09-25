Переболевшие COVID-19 восстанавливаются в санатории

33 пациента из Владимирской области, переболевшие коронавирусом, прошли медицинскую реабилитацию в ивановском медцентре «Решма». Причем бесплатно, по ОМС. Пройти реабилитацию можно по направлению лечащего врача. В первую вечеру отбирают тех, кто переболел COVID-19 в тяжёлой форме, в том числе после ковидной пневмонии. Программа реабилитации у каждого пациента своя. Учитывается возраст и наличие сопутствующей патологии.

Реабилитационный курс рассчитан в среднем на 10 дней.

Пациенты получают физиотерапевтичекое лечение, ингаляционную терапию, массаж, занимаются лечебной физкультурой, в том числе с использованием тренажёров, сообщает облздрав. Медицинская реабилитация помогает восстановить функцию лёгких, улучшить доставку кислорода к органам и тканям, повысить устойчивость к физическим нагрузкам, стабилизировать психоэмоциональное состояние.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор не планирует вводить новые ограничительные меры по коронавирусу. Несмотря на рост заболеваемости — ежедневно фиксируется больше 30 случаев заражения — ситуация под контролем.