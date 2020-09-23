Пенсии и пособия начнут поступать только на карты «Мир»

Пенсионеры Владимирской области, получающие пенсии на банковские карты, должны в обязательном порядке обзавестись картой «Мир». И стоит поторопиться. С 1 октября этого года пенсии, а также прочие социальные выплаты будут перечисляться только на карты российской платежной системы, а не на MasterCard или Visa, как было ранее.

Чтобы получить нужную карту и перевести на нее выплату пенсий или пособий, необходимо обратиться в кредитное учреждение, в котором человек обслуживается, с заявлением о бесплатной замене карты. Затем следует представить реквизиты нового счета в территориальную клиентскую службу Пенсионного фонда. Можно это сделать очно или через личный кабинет на сайте ПФР, оформив заявление о способе доставки пенсии. Получатели социальных пособий должны передать информацию в отделение соцзащиты населения по месту жительства.

С 1 октября меняются правила получения пенсий.

Если у пенсионера уже есть карта «Мир» или счет (вклад) с возможностью пополнения и снятия денежных средств, оформленные ранее, то ему достаточно в заявлении о доставке пенсии указать двадцатизначный номер такого счета и название кредитного учреждения. Большинство пенсионеров уже оформили карту «Мир». Изменения не затронут пенсионеров, получающих свои деньги через почту или на дому. Для них ничего не поменяется.

Переход на национальную платежную систему «Мир» закреплен федеральным законом. Процесс должны были завершить к 1 июля 2020 года. Но в связи со сложной эпидситуацией в стране срок перехода продлили до 1 октября.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцам предлагают выбрать между бумажной и электронной трудовой книжкой.