Педагогам начнут выплачивать по 5 тысяч рублей

Стало известно, когда классные руководители школ Владимира получат обещанную надбавку в размере 5 тысяч рублей. Произойдет это уже на текущей неделе, сообщает официальная группа городского управления образования. Деньги поступят из федерального бюджета. Причем обещанная выплата пойдет плюсом к тем доплатам, которые педагоги уже получают за классное руководство. Напомним, размер имеющихся выплат зависит от количества учащихся: 2700 рублей — за работу в классе до 25 человек и 4000 – за работу с коллективом свыше 25 человек.

Во Владимире трудятся 1440 классных руководителей.

Всего же во Владимирской области выплату в размере 5 тысяч рублей будут получать более 6700 педагогов 24 государственных и 333 муниципальных общеобразовательных организаций. Поручение по выплатам педагогам за классное руководство дал президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.

Ранее «Призыв» сообщал, что победителю и лауреатам областного конкурса «Педагог года» присуждены премии губернатора.