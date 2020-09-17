ПДД для велосипедистов: а вы их знаете?

Группе велосипедистов разрешено движение по дороге
Правильно!
Неправильно!
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Велосипедисту запрещается выезжать на дорогу при неисправностях
Правильно!
Неправильно!
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При плохой видимости или в темное время суток велосипедист обязан
Правильно!
Неправильно!
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Велосипедист должен придерживаться правил
Правильно!
Неправильно!
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Велосипедистам запрещено ездить
Правильно!
Неправильно!
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Движение на велосипеде по дорогам разрешено
Правильно!
Неправильно!
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Движение по обочине велосипедистам
Правильно!
Неправильно!
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Движение на велосипеде по бездорожью разрешено
Правильно!
Неправильно!
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Велосипедисту перевозить надутую резиновую камеру
Правильно!
Неправильно!
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Велосипедистам запрещено перевозить
Правильно!
Неправильно!
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Велосипедисты должны двигаться
Правильно!
Неправильно!
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Для разворота или перемещения на другую сторону велосипедист должен
Правильно!
Неправильно!
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Велосипедистам запрещено ездить
Правильно!
Неправильно!
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Велосипедисты за городом должны двигаться
Правильно!
Неправильно!
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Движение по дороге велосипедистам
Правильно!
Неправильно!
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Теги: Безопасность, Дороги, ПДД
Обсуждение 1
не ожидала, что есть вопросы в которых будет минус