Пациенты с неврозами должны сдать анализ на коронавирус

Первая психиатрическая больница Владимира возобновила работу в прежнем режиме. В июне было закрыто на карантин отделение неврозов. На время там разместили пациентов с другими диагнозами. Сейчас профильных больных вновь принимают в стационар, но только по назначению врача и с отрицательным тестом на коронавирус.

— Сейчас отделение неврозов вновь открылось. Чтобы попасть сюда в стационар, нужно прийти в диспансер к своему лечащему врачу. Диспансер у нас как работал, так и работает, — пояснили «Призыву» в Областной психиатрической больнице №1. – Дальше они берут направление в отделение неврозов, сдают анализ на ковид, и с этим анализом и направлением поступают в первое отделение.

Отделение психиатрической больницы возобновило работу.

Работой психиатрической больницы в пандемию заинтересовались не только пациенты, но и их соседи. В редакцию «Призыва» обратилась жительница улицы Диктора Левитана, которая боится за свою безопасность и безопасность жильцов их многоквартирного дома.

— Нам не повезло с соседкой. У неё психическое отклонение. Она может часами горланить из окна на всю округу всякую ахинею, обзывать прохожих, кричать, что за ней следят. На днях было полнолуние, и её прямо прорвало. Взрослые и дети в нашем доме лишены покоя в вечернее время. Иногда её не слышно, возможно бывают улучшения. Но если она будет угрожать взорвать дом, куда нам звонить? — задается вопросом жительница Владимира.

Решение о принудительном лечении неадекватного человека принимает суд. Но вызвать бригаду из психиатрической больницы, например, для своего буйного родственника, можно круглосуточно. Экстренную помощь больница оказывает в прежнем объеме.

— Мы всю экстренную помощь до пандемии и во время пандемии оказываем. Ни на один день не останавливались. Наша работа специализированная и она оказывается в полном объеме. Но только врач психиатр решает – положить пациента в стационар или нет, — пояснили в первой лечебнице.

Ранее «Призыв» сообщал, что Областная клиническая больница постепенно возвращается к обычному режиму работы. Инфекционные госпитали начали перепрофилировать обратно. Но полностью от инфекционных госпиталей для больных COVID-19 область не откажется. Будучи «опорными» в период пандемии, они продолжат функционировать при профильных инфекционных лечебницах.