Парковки и три входа сделают в парке напротив «Белого дома»

Столичные проектировщики из бюро «Реформа» на этой неделе представят эскизы парка на месте заброшенных садов у «Белого дома». Архитекторы детально изучили местность, ее рельеф, природные ограничения и выслушали диаметрально противоположные позиции общественников, горожан и своих маститых местных коллег. Они сообщили, что огромный парк после благоустройства будет иметь как минимум три входа и прилегающие к ним парковки. Со стороны центра, от перекрестка у администрации области и у Дворца детско-юношеского творчества. Больше всего объектов для детей планируется разместить именно у бывшего Дворца пионеров, чтобы привлечь внимание к кружкам и секциям учреждения.

Антон Щукин, заместитель гендиректора архитектурного бюро «Реформа»

Мы как профессионалы хотели бы видеть проекты реализованными, а не положенными на полку. Поэтому мы уверены, что концепция разобьет парк по этапам либо по тематике, либо по объектам. Их может быть даже 7-8.

Очевидно, что вложения в первые два этапа — не меньше 150 миллионов рублей. Опыт других городов учит, что это стартовая сумма. А дальше все будет зависеть от того, захочет ли администрация разместить там маленькие, но очень дорогие объекты.

И как захотят сначала либо тихую зону сделать, либо спортивное ядро. Наша задача — сделать концепцию как пазл, чтобы она легко раскладывалась и складывалась.

Архитекторы уверены, что парк у ДдЮТ будет популярен среди горожан.

Специалисты просчитывали возможности парка, какой интерес он будет вызывать у владимирцев. Он получил положительную оценку. 80% опрошенных заявили, что в парки ездят на машинах. Поэтому так важно предусмотреть несколько парковок на территории. Сегодня в районе заброшенных садов проживает порядка 18 тысяч человек. За счет масштабного жилищного строительства сюда приедет еще около 20 тысяч человек. Так что родителей с детьми будет предостаточно — ровные тропинки и детские площадки точно понадобятся.

До 22 сентября еще можно вписать свои предложения на интерактивной карте на сайте parkvladimir.ru. Там же можно будет увидеть эскизы. Еще администрация города настаивает на том, чтобы в концепцию включили раздел по названию парка. Жители Владимира могут предложить свой вариант до конца сентября.

Ранее «Призыв» сообщал, что столичные проектировщики формируют дизайн-код для Суздаля. Мнение горожан тоже учитывается.