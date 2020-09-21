Пандемия заставила владимирцев отказаться от наличных

Жители Владимирской области все чаще отказываются от наличных денег в пользу банковских карт. Общая сумма совершенных операций за первые полгода составила 273 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество безналичных операций возросло на треть. Специалисты отмечают, что во многом этому способствовала пандемия коронавируса. Даже небольшие покупки владимирцы предпочитают оплачивать картами.

— Пандемия коронавируса ускорила переход на безналичные способы оплаты товаров и проведение банковских переводов. Бесконтактная оплата, безопасность и удобство использования карт все более привлекает жителей региона, — отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов Владимирского отделения Банка России Владимир Полянский.

Наряду с ростом безналичных платежей развивается и инфраструктура. На 1 июля этого года для проведения безналичных операций в организациях торговли и услуг установлено 35 758 банкоматов, импринтеров, платёжных и электронных терминалов. Это на 27,7% больше, чем было годом ранее.

На 1 июля 2020 года в регионе выпущено более 2,1 млн платежных карт.

По количеству операций лидируют безналичные транзакции по оплате товаров и услуг – 138,6 млн операций, что на 32,8% больше, чем в прошлом году. Общая сумма покупок также возросла до 86,5 млрд рублей. При этом средний чек составил 624 рубля. Это на 48 рублей меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

Отмечается также, что владимирцы стали совершать банковские переводы почти на 50% чаще, а вот операции по снятию наличных, напротив, сократились на 17,8%.

Ранее «Призыв» сообщал о возросшем интересе жителей Владимирской области к онлайн-шопингу.