Пандемия заставила владимирцев отказаться от наличных

Бесконтактная оплата стала еще популярнее

Жители Владимирской области все чаще отказываются от наличных денег в пользу банковских карт. Общая сумма совершенных операций за первые полгода составила 273 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество безналичных операций возросло на треть. Специалисты отмечают, что во многом этому способствовала пандемия коронавируса. Даже небольшие покупки владимирцы предпочитают оплачивать картами.

Пандемия коронавируса ускорила переход на безналичные способы оплаты товаров и проведение банковских переводов. Бесконтактная оплата, безопасность и удобство использования карт все более привлекает жителей региона, — отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов Владимирского отделения Банка России Владимир Полянский.

Наряду с ростом безналичных платежей развивается и инфраструктура. На 1 июля этого года для проведения безналичных операций в организациях торговли и услуг установлено 35 758 банкоматов, импринтеров, платёжных и электронных терминалов. Это на 27,7% больше, чем было годом ранее.

На 1 июля 2020 года в регионе выпущено более 2,1 млн платежных карт.

По количеству операций лидируют безналичные транзакции по оплате товаров и услуг – 138,6 млн операций, что на 32,8% больше, чем в прошлом году. Общая сумма покупок также возросла до 86,5 млрд рублей. При этом средний чек составил 624 рубля. Это на 48 рублей меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

Отмечается также, что владимирцы стали совершать банковские переводы почти на 50% чаще, а вот операции по снятию наличных, напротив, сократились на 17,8%.

Ранее «Призыв» сообщал о возросшем интересе жителей Владимирской области к онлайн-шопингу.

Ольга Ефремова 

Фото: Gis-nws.ru


Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение