Памятный камень Николаю II хотят установить во Владимире

Владимирские краеведы и православные общественники решили собрать подписи за установку мемориального камня в честь приезда Императора Николая II во Владимир. В 1913 году государь посетил Успенский собор со всей царской семьей. В поддержку своего проекта владимирцы создали группу в социальных сетях #ВладимирПомнит. Активисты уже ищут кузнеца, который выполнит железные вензеля для мемориала. Однако проект ещё не утвержден надзорными органами.

— Мы можем реализовать этот проект без привлечения колоссальных средств, — рассказал «Призыву» автор идеи Алексей Владимиров. – Сейчас мы оформляем проект необходимой документацией, чтобы передать его на согласование в госинспекцию. В том числе архивными доказательствами визита Императора в наш город. По нашим, возможно, наивным суждениям, мы считаем, что камень, это сооружение не капитальное, у нас не должно возникнуть больших препятствий на пути данного проекта. Для него не потребуется установки фундамента. Мы выбрали скромное место, в сторонке, чтобы не нарушать архитектурный ансамбль. Потом ведь этот камень несет благую цель.

Сам камень создатели проекта уже нашли. Это белый известняк. Молодые люди уверены, что памятник будет гармонично смотреться на фоне древних соборов. За эту идею уже собраны десятки подписей. Но в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия ребят спешат разочаровать. В охранной зоне памятников ЮНЕСКО никаких конструкций устанавливать нельзя.

— Там защитная зона ЮНЕСКО, там вообще ничего нельзя, это самая строгая зона. Надпись: «Я люблю Владимир» демонтировали именно поэтому. Но в любом случае, пусть обращаются, пишут, предлагают проект. Но согласование должно быть на федеральном уровне, — поясняют в госинспекции.

Тем временем общественники ищут единомышленников. Надеются, что их идею возможно поддержат во Владимирской епархии. Областные же чиновники говорят, что шансы на воплощения данного проекта минимальны.

Ранее «Призыв» рассказывал, как прошел визит Николая II во Владимир.