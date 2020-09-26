Памятник полководцу Александру Суворову открыли под Суздалем

Памятник полководцу Александру Суворову, наконец-то, открыли в селе Кистыш Суздальского района. Торжественная церемония состоялась сегодня. Монумент полководцу изготовлен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта «Культура». Авторами стали скульпторы Андрей Коробцов и Владимир Благовещенский, а также архитектор Константин Фомин.

24 ноября исполнится 290 лет со дня рождения легендарного полководца.

Памятник Суворову установили в селе Кистыш еще в конце осени прошлого года. Однако торжественное открытие откладывалось два раза. Сначала в дело вмешалась пандемия. Первоначально церемония намечалась на 18 мая, день смерти генералиссимуса. Затем памятник собирались открыть 12 сентября, но мероприятие снова не состоялось. Хотя, казалось бы, все к этому было готово.

Ранее «Призыв» сообщал, что в селе Кистыш воссоздают родовое поместье семьи великого полководца Александра Суворова. Здесь же планируется организовать лагерь для проведения военно-патриотических и спортивных сборов для кадетов, суворовцев и участников военно-патриотических клубов.