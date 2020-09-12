Отопление во Владимире планируют запустить к 15 сентября

Администрация Владимира заявила о готовности к отопительному сезону. Всем управляющим компаниям по обслуживанию многоквартирных домов и учреждениям социальной сферы и образования следует подготовить сети и оборудование к 15 сентября. Мэрия сообщает, что ориентируется не на прогноз погоды, а на мнение горожан. А владимирцы уже обращались в администрацию. Холодно и влажно в группах в садиках, в кофтах ходят школьники. Чтобы запустить отопительные системы, нужно дождаться стабильного снижения температуры воздуха. На улице три дня к ряду должно быть не выше восьми градусов тепла. Как правило, такие параметры достигаются к 1 октября.

1 октября- традиционная дата старта отопительного сезона в области.



На территории Владимирской области уже к 1 августа все оборудование было готово к отопительному сезону на 68%. Все муниципалитеты создали нормативный запас топлива из расчета твёрдого топлива – на 45 суток, жидкого топлива – на 30 суток. В департаменте ЖКХ дали указание местным властям провести проверку вентиляционных каналов и дымоходов при подготовке жилого фонда, а также готовность резервных источников электропитания к эксплуатации в предстоящем отопительном сезоне.

К запуску отопления ресурсоснабжающие компании должны завершить инвестиционные программы. Во Владимире, к примеру, ремонт на теплосетях идет полным ходом. И до завершения на некоторых объектах еще порядка двух недель.



Ранее «Призыв» сообщал, что теплая погода вернется в регион. Солнышко еще погреет владимирцев.