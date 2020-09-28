Отопительный сезон в домах Владимира начнется 29 сентября

С 29 сентября во Владимире начинается отопительный сезон. До 1 октября во всех квартирах должно потеплеть. Сегодня глава города должен подписать соответствующее постановление. Управляющие компании уже получили разнарядку по контролю за «приходом» тепла в дома. В этом году мэрия взбаламутила горожан раньше времени. Сообщение о пуске тепла на сайте администрации появилось еще 11 сентября, накануне выборов в горсовет. Обычно в это время только начинают говорить о подготовке коммунальной сферы к зимнему периоду.

Но тогда на улице было пасмурно и дождливо, а в квартирах — влажно и прохладно. Вопрос со стартом отопительного сезона был особенно актуален. Неизвестно, повлияло ли это оптимистичное заявление мэрии на приход дополнительного числа избирателей на участки, но явкой остались недовольны даже в избиркоме.

В детских садах, школах и медучреждениях потеплело раньше.

Примечательно, что сразу после выборов на улице потеплело, и срок пуска тепла перенесли. Стали уже говорить, что с 18 сентября подключают соцсферу. Но в садиках и школах потеплело не сразу, а ближе к концу прошлой недели — 25 сентября. Традиционно отопительный сезон стартует 1 октября. Но в этом году бабье лето не дает достичь нормативных значений. В течение пяти дней температура воздуха должна быть не выше восьми градусов тепла.

Во Владимире около 2600 многоквартирных домов. Большая часть находится в обслуживании управляющих компаний. В городе действует 42 частных организации. Все они готовы приступить к отопительному сезону.

«Призыв» ранее сообщал о том, что во Владимире жители нашли способ экономить на коммунальных платежах. С пуском отопительного сезона затраты на оплату счетов резко возрастают.