Отопительный сезон стартует с 18 сентября

С 18 сентября во Владимире начнут пускать тепло в объекты социальной сферы. Соответствующее постановление подписал глава администрации города. Сроки размытые — до 1 октября все должны быть с теплом. Более того, в этот раз директорам школ и заведующим детсадов предоставили возможность лично решать, начинать в учреждении образования отопительный сезон или нет. В компании владимирского филиала «Т Плюс» специалисты настроены более конкретно. 18 сентября готовы включить соцсферу, 21 сентября — жилой фонд.

— Мы готовы к отопительному сезону. Все дома и социально значимые объекты будут подключены к системам теплоснабжения. Перерывы возможны на 8-16 часов на время технологических переключений ремонтных участков, — пояснил «Призыву» исполняющий обязанности технического директора Владимирских тепловых сетей Станислав Иванов.

В 2020 году отопительный сезон начнется раньше привычного минимум на 10 дней.

Компания «Т Плюс» проводит масштабную реконструкцию теплосетей на Чайковского, проспекте Строителей, Егорова. До завершения работ еще месяц. Более того, энергетики планируют запустить в работу еще один участок коммуникаций — на Октябрьском проспекте. Так что однодневные перебои с теплом и горячей водой весьма вероятны. И хотя в этом году программа реконструкции скромнее прежнего, работы продлятся до самой зимы.

Ранее «Призыв» сообщал, как на время ремонта изменится схема движения общественного транспорта. В первый же день работы автобусы выбились из привычного графика, из-за узких дорог и нерегулируемых перекрестков в Ленинском районе стояли как магистрали, так и дублеры.