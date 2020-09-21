Отопительный сезон перенесли на неделю

Владимирская мэрия решила отсрочить старт отопительного сезона в жилом фонде как минимум до пятницы. В лучшем случае тогда будет подписано и опубликовано постановление главы города с графиком поэтапного подключения жилых домов. В квартирах батареи потеплеют не раньше понедельника. По факту отопительный сезон в полную силу начнется к 1 октября. В предыдущие годы к этому сроку всегда и теплело в домах.

Некоторую ясность внесла мэрия по досрочному старту отопительного сезона в учреждениях образования. Многие дети и сегодня жалуются на то, что в классах приходится сидеть в куртках.

Отопительный сезон в полную силу начнется к 1 октября.

— По данным городского управления образования, по состоянию на утро 21 сентября отопление во Владимире включили в 10-ти общеобразовательных школах и 42-х детских садах. В остальных школах и детских садах города подключение к теплу планируется завершить к середине недели. Подключение к теплоцентрали осуществляется по заявке руководителя учреждения, направляемой в управление образования. Если родители считают, что в учреждении, которое посещают их дети, уже слишком холодно, следует обратиться к руководству образовательного учреждения или напрямую в городское управление образования, и заявка будет исполнена, — оптимистично заявили в мэрии.

В компании «Т Плюс» сообщали, что теплосети готовы к старту отопительного сезона. Не помешают и глобальные ремонты на трубопроводах, проводимые на Егорова, Чайковского и Октябрьском проспекте.

Пережить неделю поможет бабье лето, о котором сообщили владимирские синоптики. «Призыв» ранее говорил о возвращении тепла в регион.