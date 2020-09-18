Отопительный сезон начался во Владимире

Сегодня, 18 сентября, во Владимире официально стартовал отопительный сезон. Первыми батареи потеплеют на объектах социальной сферы: в школах, детских садах и медицинских учреждениях. Подача тепла в жилых домах начнется в соответствии с утвержденным графиком после подписания постановления главой администрации Владимира. Ориентировочно жилой фонд начнут подключать с 21 сентября.

По данным владимирского филиала «Т Плюс», гидравлические испытания всех трубопроводов были завершены еще месяц назад. Оборудование Владимирской ТЭЦ-2, а также 29 котельных подготовлены к зиме.

В 2020 году отопительный сезон начнется раньше привычного минимум на 10 дней.

Что касается ремонтных работ, которые сейчас могут наблюдать владимирцы на улицах города, то они, по заверению тепловиков, на подачу отопления не повлияют. Работы по реконструкции проходят на 6 участках тепловых сетей. Выполняются они без отключения горячего водоснабжения.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, что из-за масштабной реконструкции теплосетей на Чайковского изменилась схема движения.