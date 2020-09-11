Открытие памятника Суворову перенесли на неопределенный срок

Торжественную церемонию открытия памятника полководцу Александру Суворову, которая должна была состояться 12 сентября в селе Кистыш Суздальского района, перенесли на неопределенный срок. Информацию об этом распространила пресс-служба «Белого дома», уточнив лишь только, что о новой дате будет сообщено дополнительно.

Таким образом, официальное открытие памятника переносится уже второй раз. Сначала в дело вмешалась пандемия. Первоначально церемония намечалась на 18 мая, день смерти генералиссимуса. И снова мероприятие не состоялось. Хотя, казалось бы, все к этому было готово. Провести молебен в храме Святителя Василия Великого и освятить мемориал должен был митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

24 ноября исполнится 290 лет со дня рождения легендарного полководца.

Памятник Суворову установили в конце осени прошлого года. Монумент был изготовлен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта «Культура». Авторами его стали скульпторы Андрей Коробцов и Владимир Благовещенский, а также архитектор Константин Фомин.

Ранее «Призыв» сообщал, что в селе Кистыш воссоздают родовое поместье семьи великого полководца Александра Суворова. Здесь же планируется организовать лагерь для проведения военно-патриотических и спортивных сборов для кадетов, суворовцев и участников военно-патриотических клубов.