Отдых на юге с детьми требует машины, денег и лекарств

А ещё те, кто хочет сэкономить и миновать очереди перед пунктами оплаты, могут заранее купить транспондер, который крепится на лобовое стекло транспортного средства. Для таких авто предназначены специальные ряды. Но мы платили по старинке, через кассу. По приезду домой в бардачке накопилось чеков на сумму около 2 тысяч рублей.

В 2018 году с детьми мы ездили в Витязево (Анапа). Этот курорт славится своими песчаными барханами. Место для детей идеальное. Но прибрежная зона зачастую утопает в тине. И дети, словно лягушата, плещутся в болоте. В этот раз мы решили сделать ставку на прозрачность и чистоту моря. Район Лазаревского этим может похвастаться, здесь я была ещё в студенческие годы.

Но здесь есть свои недостатки — погулять босиком по пляжу будет проблематично — галька. Когда выходила из воды на сушу, я чувствовала себя йогом.

Плавать в специальных резиновых тапочках не хотелось, но детям решили купить. Они стоят 150-200 рублей. В итоге тапки были использованы единожды. Как оказалось, дети не особо в них нуждаются. Из-за малого веса дискомфорта от гальки они не испытывали.

Что касается морских развлечений на каждом курорте они примерно одинаковые: водные бананы, катамараны, полеты на парашюте, катера с морской экскурсией. По всем пляжам Черноморского побережья ходят люди с кричалками: «Трубочки со сгущенкой, пахлава медовая, горячая кукуруза, раки!». Вслед за торговцами скромно курсируют представители африканской народности и предлагают за деньги с ними сфотографироваться.

Второй обязательный пунктик – бассейн. У нас он был хоть и небольшой, но дети из него просто не вылезали. И если на море они шумно катались на волнах, то здесь ныряли под воду и играли с отельными друзьями. Честно, я переживала за номер. У нас был делюкс с видом на море и тремя спальными местами. Для 4-х летнего сына администрация отеля бесплатно предоставила маленькую кроватку. Можно сказать, всем было вольготно.

Перед бронированием я, конечно, изучила отзывы. Почти все они были положительные. Это сыграло свою роль.

В отеле был замечательный сервис, в номерах убирались на совесть ( каждые три дня). А ещё здесь есть своя веранда под открытым небом на крыше с мини кинозалом, настольный теннис, тренажерный зал, бесплатный прокат велосипедов и своя шашлычная на территории. О которой я расскажу дальше.

Питание на море

Колоритная особенность российских курортов – вечерний аромат шашлыка, который заполняет практически все южные улочки. К таким заведениям, как правило, выстраивается очереди. Люди готовы ждать и по часу своей порции дымящихся кусочков свинины, курицы или баранины. Нам с поздним ужином повезло, шашлычная была прямо на территории отеля. И мясо здесь готовили на «пятерку».

Что я заметила: из года в год цены на южный шашлык почти не меняются. Куриный стоит 90 рублей за 100 граммов, свинина – 120, баранина – 180. А ещё на гарнир повар запекал разнообразные овощи. Меня просто покорил баклажан, приготовленный на углях. Обычно приличная тарелка ассорти на всю семью у нас выходила на 1000 рублей, с учетом, что дети съедали по 1-2 кусочка и отваливали от стола.

Более прозаично проходили завтраки и обеды. Черноморское побережье изобилует столовыми. Здесь есть и каша, и сырники, и блины, и домашние вкусные котлеты и супы. Средний счет на 4-х утром у нас выходил на 600 рублей, в обед на 800. Особо хочется отметить южное мороженное. У нас в Лазаревском стояли фирменные ларьки «Славица», где за 35 рублей можно было купить 100 граммовый настоящий сливочный пломбир с джемом либо шоколадом. Цены были очень демократичные, ассортимент большой, а мороженное — просто объедение!

Куда сходить в Лазаревском

Просто так гулять с детьми по южному городу — не всегда успешное мероприятие. Например, мои перетрогали всех встречных кошек. Что поделать, дети хотят развлечений. В этом году у нас по плану стоял дельфинарий. Ребята хотели увидеть настоящих морских животных, вживую, а не на картинке. Увидели, погладили. Одного похода достаточно. Больше не хочется, да и денег жалко. Билет не дёшев, сфотографироваться с животным – под тысячу, поплавать три круга — 2000 рублей. Детям скидки не делают.

В идеале таких животных лучше наблюдать в естественной среде, на обособленном морском участке. И чтобы не орали при этом в микрофон длинные речи про «волшебную сказку» и не устраивали лазерное шоу. На мой взгляд, это абсолютно лишнее. Люди хотят просто пообщаться с этими прекрасными представителями фауны.

Парк аттракционов тоже был в детском списке «хотелок». Мы посетили «Ривьеру» в Сочи, и непосредственно сам парк в Лазаревском. Цены, здесь, конечно, кусаются. За виртуальную реальность 7D с меня взяли 500 рублей за двоих детей. И столько же я отдала за полеты на подтяжках на батуте. А ещё в Сочи Полина выпросила свой портрет в исполнении уличного художника. 1000 рублей как не бывало.

Куда ещё можно сходить в Лазаревском? Аквапарк, да океанариум. Если честно, мы под конец отпуска заленились, и просто ходили загорать на пляж.

Есть ли масочный режим на море

О том, что сейчас продолжается пандемия COVID-19, на море можно было вспомнить лишь в магазине «Магнит», когда в толпе, бывало, проскользнет редкий покупатель в маске. На улицах, в кафе, на пляже никто не носил средства защиты и социальную дистанцию естественно не соблюдал. Отель, кстати мы специально выбирали не в центре Лазаревского, а на окраине, чтобы береговая линия не напоминала муравейник.

В электричке до Сочи все пассажиры сидели рядом и без масок. То есть мы попали словно в другой мир, который был ещё «до», в мирное время. В самой гостинице также не требовали ношения сизов. В итоге ковидом никто не заболел, а вот акклиматизация не у всех прошла гладко.

Детей на море может «полоскать»

Я с ужасом вспоминаю, чем закончилась наша прошлогодняя поездка в Турции. Отдых в целом прошел нормально, но перед самым вылетом из Алании сына начало тошнить. Его выворачивало по дороге в аэропорт, в самолете, по дороге во Владимир из Москвы. В итоге мой отпуск закончился пребыванием в детском инфекционном отделении второй горбольницы. Спасибо врачам, ребенка выходили за неделю.Так вот, к чему это я, на второй день пребывания на море в Лазаревском сына опять вырвало. Дважды. Конечно, хотелось верить в лучшее, что это просто реакция организма а соленую воду, которой он мог наглотаться накануне в море. Но мысленно я уже была готова вызвать скорую по 112. Полисы ОМС мы, естественно, взяли с собой на юг. В моей домашней аптечке на случай расстройства пищеварения у детей есть проверенные лекарства. Ребенок их принял, полдня отсыпался, а потом проснулся, сказал, что хочет кушать и начал, как обычно, хулиганить.

Что ещё в таких случаях врачи советуют? — давать ребенку побольше пить, пусть маленькими, но частыми глотками.

Конечно, ото всех опасностей на море заранее перестраховаться нельзя. Но если вы отдыхаете с детьми, надо быть всегда настороже, в десять раз осторожней, чем обычно: в воде, на суше, в машине… Чтобы потом, разглядывая фотографии дома, отпуск вспоминать с улыбкой на лице.