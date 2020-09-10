Орловский экономический форум решили возродить

Экономический форум, проводимый в бытность прежнего губернатора Светланы Орловой с размахом и помпой, решили возобновить. Первый заместитель губернатора по вопросам экономики и промышленности Александр Ремига считает, что такое мероприятие сейчас необходимо для бизнес-сообщества. Можно наладить новые связи, продемонстрировать свою продукцию, заключить контракты, подписать соглашения о сотрудничестве.

Проблема сейчас состоит только в выборе формата. Региональные власти прислушиваются к рекомендациям Роспотребнадзора и учитывают запрет на массовые мероприятия, поэтому обсуждается онлайн-вариант. Тем более что уже есть положительные примеры. В Удмуртии провели онлайн-презентацию проектов для бизнеса «Calling». Александр Ремига заявил, что мероприятие получилось интересным и результативным.

Александр Ремига, первый вице-губернатор Владимирской области:

Мы промониторили опыт субъектов и всего того, что проводилось в течение 2020 года. Мы однозначно не будем копировать, а сделаем что-то свое, владимирское.

Пригласим хороших специалистов. Но надо сначала определиться с моделью и ограничениями, в которых мы живем. По формату определяемся.

Форум организуют в ноябре, но веселья не обещают.

Экономический форум жителям Владимирской области, прежде всего, запомнился увеселительной программой. Множество дегустаций продукции, выпускаемой на территории региона, шоу-программы с ростовыми куклами, катание на «Матрешке» компании «Волгабас», концерты с балалайками и бубнами. Огромный выбор местных продуктов по умеренным ценам вызывал большой спрос среди владимирцев.



Параллельно проводились совещания с кофе-брейками, экскурсиями и шикарными ужинами для участников. На форумы тратили миллионы рублей из бюджета. В этом году такого не будет. По крайней мере, для простых зевак. Все строго по делу. Техническое задание форума еще не готово. Контракт только планируют выставить на торги. Александр Ремига больше всего переживает о технических возможностях администрации и компаний-подрядчиков. Получится ли организовать онлайн-форум без потери качества связи, пока большой вопрос.



Днем ранее «Призыв» сообщал, что Александр Ремига настроен сократить уровень безработицы. Чиновник уверяет, что выбор вакансий в регионе очень большой.