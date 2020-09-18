Опубликована новая схема движения на улице Чайковского

На время проведения ремонтных работ на теплосетях на улице Чайковского изменилась схема движения. Для увеличения пропускной способности движение на улицах Алябьева, Сурикова, Стасова сделали односторонним. Напомним, что эти улицы, а также Даргомыжского, Красноармейская, 9 Января, МОПРа и Казарменная были предложены мэрией в качестве альтернативного объезда ремонтируемого участка. Для удобства пассажирских автобусов на улицах Казарменной и 9 января были проведены работы по увеличению радиуса поворота.

А вот объезжать пробку по дворам или внутриквартальным дорогам, прилегающим к улице Чайковского, судя по опубликованной мэрией схеме, не получится. Повсеместно установлены шлагбаумы или идет ремонт на разводящих теплосетях.

Ремонтные работы на улице Чайковского продлятся до 19 октября.

Ремонт тепловых сетей на улице Чайковского начался рано утром 15 сентября. Работы сразу же спровоцировали большие пробки и вызвали недовольство горожан. Коммунальщики в свою очередь приносят извинения за доставленные неудобства и заверяют, что постараются сократить сроки ремонта.

В рамках реконструкции тепловики заменят 506,3 метров сетей, в том числе 441 метр трубы, пролегающей под проезжей частью. Вместо изношенных труб установят новые со сроком эксплуатации 25 лет. После завершения реконструкции АО «ВКС» обязано восстановить асфальтовое покрытие и газоны.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за ремонтных работ на Чайковского ряд изменены ряд маршрутов движения общественного транспорта.