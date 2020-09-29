Опубликован график пуска отопления в домах Владимира

Владимирская мэрия опубликовала график включения систем отопления жилых зданий. В областном центре находится около 2600 многоквартирных домов. Подключить всех сразу не получится. Поэтому график разбит на период с 29 сентября по 2 октября. Отдельно в таблице представлены потребители, которых «питают» котельные, и те, кто отапливается от ТЭЦ.

Так, сегодня потеплеет в квартирах жилых домов в загородном районе, в микрорайоне Юрьевец, на Диктора Левитана, в Добром и на Большой Нижегородской. С 30 сентября пустят тепло в Оргтруде, на Комиссарова, Безыменского. 1 октября тепло доберется до батарей на Батурина, Горького, Мира. Ленинский район и часть центра подключат 2-3 октября. В музыкальный квартал, где сейчас идет масштабный ремонт сетей, тепло придет в последнюю очередь — 3 октября.

В этом году отопительный сезон немного задержался из-за неожиданного прихода бабьего лета. Даже сейчас температура воздуха не понизилась до таких значений, когда уже следует включать отопление. По нормативам на улице должно быть не выше восьми градусов в течение пяти дней, чтобы ресурсники смогли запустить оборудование. Тем не менее городские власти пошли на уступки, так как жители стали жаловаться, что дома сыро и прохладно.

Социальную сферу подключили неделей ранее. В этом году впервые отопительный сезон в детсадах и школах начинался по решению руководителей этих учреждений и заявок родителей.

Как «Призыв» сообщал ранее, на время проведения ремонтных работ на теплосетях на Чайковского существенно изменилась схема движения на дорогах в музыкальном квартале.