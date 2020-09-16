ООО «Проректор» привлечено к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства

Заместитель руководителя Владимирского УФАС рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении  ООО «Проректор»,  по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях.

Основанием возбуждения дела явилось постановление Прокуратуры г. Владимир о возбуждении производства об  административном правонарушении в отношении юридического лица – ООО «Проректор», согласно которому установлен факт несоблюдения требований ч. 6 статьи 7 ФЗ «О рекламе»,  поскольку не допускается реклама услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации.

В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 — 6 настоящей статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала ООО «Проректор» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1  статьи 14.3 КоАП РФ, и назначила административное наказание в виде предупреждения.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение