ООО «Паритет –Л» признано нарушившим Федеральный закон №38-ФЗ «О рекламе»

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Паритет –Л».

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (далее – Владимирское УФАС России) поступило обращение Управления Роскомнадзора по Владимирской области о продолжительности рекламы, транслируемой на радиоканале «Русское Радио — Владимир» (ООО «Паритет — Л») с нарушением рекламного законодательства.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Закона о рекламе в радиопрограммах, не зарегистрированных в качестве средств массовой информации и специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, продолжительность рекламы не может превышать двадцать процентов времени вещания в течение суток.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как при ее распространении нарушены требования части 2 ст. 15 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе»

Принято решение не выдавать предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.