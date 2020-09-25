Ольга Голодец и Глеб Никитин подписали соглашение о стратегическом партнерстве по использованию на рынке технологий Нижегородской области цифровых платформ в сфере здравоохранения

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» заместитель председателя Правления Сбербанк Ольга Голодец и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о стратегическом партнерстве по использованию на рынке технологий Нижегородской области цифровых продуктов и платформ в сфере здравоохранения.

Речь идет о защищенных и регулируемых государством сервисов для пациентов, медицинских организаций и органов управления в сфере здравоохранения на основе лучших мировых практик и опыта. О внедрении и развитии в медицинских учреждениях Нижегородской области автоматизированных систем, платформенных решений, технологий, направленных на повышение эффективности их деятельности.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:

«Прежде всего, мы говорим о качественных, доступных и удобных сервисах по контролю за состоянием здоровья, о предоставлении врачам и медицинским экспертам принципиально новых возможностей диагностики, лечения и мониторинга различных заболеваний за счет использования больших данных и искусственного интеллекта, а также применения иных технологий».

Ольга Голодец, заместитель председателя Правления Сбербанк:

«Сбербанк является одним излидеров цифровизации. И тот вызов, с которым столкнулась страна во время пандемии, помог нам сделать прорыв в области медицины и ее цифровизации. Компания экосистемы Сбербанка «СберЗдоровье» активно развивает наши разработки в области медицины и делает их доступными по всей стране. Самым востребованным оказалось решение по распознаванию COVID-19 по КТ, мы предоставили его регионам. И сегодня можно сказать, что именно эта модель помогла спасать жизни жителей России. Наши разработки в целом значительно экономят время врача, и помогают серьезно улучшить качество медицинских услуг в регионе».

Отметим, что в Нижегородском регионе в рамках цифровизации здравоохранения уже начал пилотироваться проект «Моя медицина» от компании экосистемы Сбербанка СберЗдоровья. Проект «Моя медицина» представляет собой онлайн-консультации с высококвалифицированными специалистами по назначению лечащего врача.

Консультации проводятся по программе ОМС. Воспользоваться сервисом достаточно просто: нужно лишь установить приложение на свой смартфон и пройти авторизацию через портал Госуслуг, врач сам позвонит пациенту в назначенное время и проведет онлайн прием. Сервис доступен на сайте tmnn.sberhealth.ru и с помощью мобильного приложения «Моя Медицина». Приложение можно скачать через App Store или Google Play.

ЦИПР – это одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта «Цифровая экономика».