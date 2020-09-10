Огромная лужа заставила женщину разуться перед судебными приставами

Жительнице Вязников пришлось идти к судебным приставам… босиком. Огромная лужа преградила путь к зданию. Посетительница сняла обувь и смело шагнула в воду. Инцидент сняли на видео и разместили в популярном городском паблике. За короткое время скандальные кадры посмотрели больше шести тысяч человек.





Местные жители взялись активно комментировать сложившуюся ситуацию. Многие отмечают, что лужа в этом месте всегда образуется после дождя. Нашлись и те, кто в шутку предложил приставам конфисковать лодку и на ней перевозить людей. Изъять можно и саму лужу. Один человек заподозрил в мокрых кадрах чуть ли не провокацию. Мужчина отмечает, что он предложил женщине не мочить ноги.

— Стыдно взять и идти по самому глубокому месту, а потом говорить, что приставы виноваты. Я сам ей лично говорил , что с другой стороны обойти можно, а ей было безразлично, — оставил комментарий под темой местный житель.

Приставы не стали отрицать лужу перед зданием.

Нам удалось прояснить ситуацию непосредственно у начальника отдела судебных приставов. То, что накануне у входа в здание образовалась лужа, никто отрицать не стал. Но проблему уже удалось решить.

— Дело в том, что коммунальные системы закрывают нашу ливневку, чтобы она не забивалась. Я позвонила вчера в «Благоустройство» в 9.40. Приехали два трактора, — пояснила начальник отдела. — Видимо, женщина прошла до их приезда. В 11 часов уже лужа стекала в ливневку.

Кроме того, по словам приставов, накануне у них был неприёмный день. А значит, посетителей они не ждали. Женщина, намочившая ноги, могла со своей справкой прийти сегодня. Но уже по сухому асфальту.

Ранее «Призыв» сообщал, что после сильных дождей к надземному переходу на «Пекинке» по улице Лакина не подойти.