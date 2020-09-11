Обманутые дольщики не могут получить ключи от квартир в Веризино

Порядка 600 обманутых дольщиков не могут дождаться ключей от квартир в двух многоэтажках в микрорайоне Веризино города Владимира. Оба дома должны были достроить и ввести в эксплуатацию в августе текущего года, но этого не произошло. Семьи, многие из которых оформили договоры долевого участия еще 4-5 лет назад, уже не знают, кому жаловаться и куда обращаться. Застройщик, компания «Вертикаль», — банкрот, конкурсный управляющий Михаил Шульман, назначенный для завершения строительства и решения вопросов обманутых дольщиков, кормит обещаниями.

Была одна надежда на чиновников — на департамент строительства и архитектуры. Но и они за год после ошеломляющего заявления Александра Шамова (об этом можно прочитать здесь) не особо продвинулись.

Михаил Романычев, директор департамента строительства и архитектуры:

Буквально вчера мы выезжали на площадку «Вертикали». Два дома он уже вводит. У него вообще три дома. Но обманутые дольщики в двух. Там было три договора, но он их расторг.

Наша проблема — ликвидировать нехорошие показатели по обманутым дольщикам.

Реальная ситуация на стройке отличается от официального заявления чиновников.

Десятиэтажный дом № 14 достроен до кровли, вставлены окна и двери. Началось строительство дороги к двум новостройкам. Но со стороны подъездов по-прежнему горы мусора и никаких подходов нет. Обманутые дольщики встревожены, что подрядчик так неспешно делает благоустройство. Погода-то меняется, времени на дорожные работы и дворовую территорию остается все меньше. При этом дольщики из этого дома пока вообще не хотят публичности, опасаются обращаться в СМИ, чтобы не разгневать подрядчика и конкурсного управляющего. Они верят, что до конца года дом будет сдан и начнется процедура оформления квартир.

Ситуация с соседней высоткой № 17 более тревожная. Со стороны улицы дом достроен до восьмого этажа, со двора — до седьмого. Хотя кран у дома стоит, активности на стройплощадке не наблюдается. Горы строительного мусора валяются вперемешку с материалами. Строителей внутри коробки нет.

Ирина Назарова, член инициативной группы обманутых дольщиков в Веризино:

Изначально год назад нам обещали ввести в течение года. Даже разрешение на строительство нашего 17-го дома до декабря 2020 года.

В ноябре уже хотели придомовую территорию благоустроить. Сейчас еще построен дом на уровне 7-8-го этажа.

Дольщики снова обеспокоены: успеют ли до Нового года?

Мы обращаемся к конкурсному управляющему. Получаем ответы: стараемся, хотим закончить коробку до октября.

Не меньше тревог и сомнений вызывает у дольщиков размер доплаты за квартиры. Традиционно при сдаче жилых объектов обнаруживаются дополнительные квадратные метры. Кроме того, конкурсный управляющий собирается переложить свои издержки на плечи дольщиков, а также потребовать доплату за разницу от цены покупной к сегодняшней рыночной. Люди до сих пор выплачивают ипотеку и живут в съемных квартирах — какие уж тут новые взносы?

Ранее «Призыв» сообщал о сложностях обманутых дольщиков в Коммунаре. За год дальше обсуждений дело пока не сдвинулось.