Новый праздник придумали во Владимирской области

Новый праздник может появиться во Владимирской области — День народных художественных промыслов и ремесленной деятельности. Дата будет плавающая — вторая суббота сентября. С таким предложением обратился к депутатам Законодательного Собрания владимирский областной клуб мастеров. Их поддержали члены Общественной палаты области, которые уже рассмотрели это вопрос и сочли проблему развития народных художественных промыслов актуальной.

70 предприятий и 200 мастеров-любителей занимаются производством изделий народных промыслов.

Четыре компании выпускают изделия, которые признаны культурным наследием федерального уровня. 100 мастеров официально получили статус самозанятых. Направление перспективное, согласны депутаты, но ему уделяется мало внимания. Нужно проводить больше мероприятий. Праздник ремесленника станет отличным поводом для организации ярмарок и фестивалей.

Во владимирском областном клубе мастеров считают, что в регионе давно пора создавать центры торговли изделиями народных художественных промыслов. Они столкнулись с тем, что дети вообще не знают, чем славится регион и отдельные его территории. Для того, чтобы открыть центры и укрепить позиции ремесленников, нужно ввести виды господдержки и сделать условия получения и выплаты микрозаймов более приемлемыми.

Раньше в регионе проводились агрокультурные ярмарки и экономический форум, которые привлекали к участию и ремесленников. Можно было не только увидеть продукцию местных мастеров, но и поучаствовать в мастер-классах и приобрести подарки для близких. «Призыв» ранее сообщал, что в администрации обсуждается возможность возрождения экономического форума. Формат массового мероприятия в условиях действующего режима повышенной готовности еще не утвержден.