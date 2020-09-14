Новый корпус медицинского колледжа обещают открыть к новому учебному году

Новый корпус Владимирского базового медколледжа на улице Диктора Левитана, 36 должен принять студентов 1 сентября 2021 года. Новую дату в беседе с обозревателем «Призыва» озвучило руководство образовательного учреждения. Одновременно с этим планируется открыть соседнее здание, где будет расположена столовая, актовый и спортивный залы, библиотека.

Новый просторный корпус позволит увеличить количество бюджетных мест для абитуриентов. Поступить в ВБМК в последние годы непросто, в колледже серьезный конкурс. В этом году на бюджет было зачислено всего 162 человека и почти в два раза больше – на коммерческой основе. Всего вместе с заочниками зачислено 452 абитуриента. Кстати, бюджетных мест в этом году стало чуть больше: плюс 25 по специальности «Сестринское дело» на базе 9-го класса и плюс два места по специальности «Стоматология профилактическая». Но этого недостаточно.

— После открытия нового корпуса, здание на Михайловской тоже остается у нас, на него у нас тоже есть планы, потому что увеличивается контингент студентов. У нас с нового 2021 года открывается новая специальность – лабораторная диагностика. Будут выделены бюджетные места. Поэтому нам с нуля нужно будет организовывать учебный процесс. И на это огромное здание на Диктора Левитана придется закупать ещё мебель, там будут организованы полноценные симуляционные классы, для того, чтобы ребята смогли отрабатывать практические навыки на муляжах, манекенах. И только потом мы будем их допускать до практики с настоящими пациентами, — пояснила «Призыву» директор Владимирского базового медицинского колледжа Инна Морозова.

Новое здание позволит увеличить количество мест для абитуриентов.

Бывшее художественное училище №15 начали ремонтировать ещё в 2018 году. Сначала здание обещали сдать в 2020-м, потом к началу 2021-ого. Эти планы озвучивал бывший директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев. В этом году на ремонт корпуса было выделено 48 миллионов рублей. На всех этажах сделаны полы, выложена плитка, завершена гидроизоляция. Сейчас заканчивается установка вентиляционной системы с климат-контролем, рабочие подключают слаботочные системы, прокладывают кабели под компьютеры. Бригады работают каждый день, даже в выходные дни.

— Здесь была старая плитка, разрушенный пол, валялись битые кирпичи. Стены были страшные, заплесневелые, отваливалась ото всюду потрескавшаяся краска. Всё это было демонтировано, вывезли тонны мусора, — рассказал «Призыву» один из работников стройки. — Сейчас в здании полностью проведена стяжка полов под маяки. Здесь залито огромное количество бетона. Положили новую плитку керамагранит 60Х60, восстановлены лестницы. Также по всему зданию выполнен монтаж каркаса под панели, которыми будут облицованы стены на каждом этаже. Дальнейший этап – это шпаклевка. Его планируется закончить в ближайший месяц.

Впереди масштабный этап – отделочные работы, монтаж систем пожарной безопасности и видеонаблюдения. А на эти цели потребуется ещё немалая сумма. Пока на перебои с областным финансирование в медколледже не жалуются. Это разумно, ведь в пополнении кадров нуждаются все лечебницы региона.

Ранее «Призыв» сообщал, что студентам Владимирского базового медицинского колледжа получили право оказывать помощь бригадам «скорой помощи» областного центра. Ребята помогали фельдшерам на волонтерской основе.