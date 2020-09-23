Новый хирург суздальской больницы приехал из Гамбии

Дефицит медицинских кадров во Владимирской области помогают восполнять специалисты не только из других регионов страны, но и даже стран. В Суздальской районной больнице с недавних пор трудится хирург Шейк Дженг. Он приехал из Гамбии, сообщает «Царьград ТВ». Шейк Дженг — кандидат медицинских наук. В 2002 году он прилетел в Москву, окончил медицинский факультет РУДН. Месяц назад хирург оказался во Владимирской области.

— Россия почти заменила мне дом. Здесь я встретил много друзей, преподаватели почти заменили мне родителей. Очень благодарен РУДН, он дал мне путевку в жизнь, — рассказал Шейг Дженг на официальном ютуб канале РУДН.

Россия стала вторым домом для иностранного студента.

Переедет ли хирург в Суздаль на ПМЖ, пока говорить рано. В любом случае, Шейк Дженг заверяет, что ему здесь нравится: спокойно, нет московской суеты, да и встретили его здесь очень тепло. С большим уважением относятся, как пациенты, так и коллеги.

Ранее «Призыв» сообщал, что отток медицинских кадров сводит на нет усилия облздрава сократить дефицит «людей в белом» во Владимирской области. Число занятых ставок в медучреждениях уменьшилось на 9,6%.