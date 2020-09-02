Новый антирекорд по коронавирусу установила Владимирская область

Владимирская область установила антирекорд по суточному приросту инфицированных COVID-19 за последний месяц. За 24 часа заболели 29 человек. Последний раз такое количество регистрировалось в июле. По итогам августа среднесуточный прирост зараженных коронавирусом составил 23,6. Однако в последнее время в области просматривается обратная тенденция.

1 сентября было 26 инфицированных.

Наибольший прирост за последние 24 часа показал Вязниковский район. В статистику распространения инфекции там добавились 7 человек. В областном центре заразились 6 человек. Такая же цифра у Гусь-Хрустального района. 4 новых случая инфицирования отмечено в Муромском районе, 3 — в Селивановском, по одному инфицированному в Ковровском, Петушинском и Александровском районах. Всего за время пандемии во Владимирской области коронавирусом болели 6374 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что учащихся школ Владимирской области не будут заставлять делать прививку от коронавируса. Без согласия родителей вакцинация от COVID-19 не возможна.