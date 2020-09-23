Новые смерти от коронавируса зарегистрированы во Владимирской области

Во Владимирской области зафиксированы 2 новые смерти от COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. В течение сентября за сутки отмечался максимум один летальный случай, а три предыдущих дня их не было совсем. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 203 жителя области. Неуклонно растет и число активных носителей COVID-19. В данный момент во Владимирской области болеют 1023 человека. Накануне цифра была ниже – 1013.

Остается высоким и прирост инфицированных за сутки. С 8 сентября ежедневно регистрируется 30 и более случаев заражения коронавирусом. Сегодня региональный Роспотребнадзор сообщает о 31 новом пациенте.

Причем, все больше заболевших становится в районах. Так, прибавку показали Александровский и Вязниковский районы – 7 и 6 заболевших за сутки соответственно. В лидерах по числу инфицированных остается Владимире. За сутки областной центр прибавил 8 человек в статистику распространения коронавируса. В Муромском районе – 4 заболевших, в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах – по 2 человека. Меньше всего случаев в Меленковском и Селивановском районе – по 1 заболевшему.

За сутки инфицирован еще 31 человек.

Между тем 5808 человек сумели излечиться от опасного вируса. За сутки в регионе закрыли больничный 19 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что городская больница №2 во Владимире получила ценное оборудование для «красной зоны», где сейчас лежат около 70 пациентов с подозрением на коронавирус.