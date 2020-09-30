Новые случаи ковида в школах и детских садах подтвердились во Владимире

Фиксируются новые случаи заражения коронавирусом в школах и детских садах областного центра. По информации пресс-службы мэрии, на данный момент на больничном по ковиду находится 4 человека. Где и когда заразились — не сообщается. Власти решили ограничиться сухими цифрами статистики. Более того, неизвестно, кто заболел — ребенок или сотрудник образовательного учреждения.

За сентябрь коронавирус подтвержден у 18 учащихся и сотрудников образовательных учреждений Владимира

Почему в мэрии решили не публиковать эти данные, неизвестно. Ведь каждый случай заражения — повод для родителей вспомнить про профилактику. Тем более что во Владимире с начала учебного года положительные тесты на коронавирус уже получили 18 учащихся и сотрудников образовательных учреждений. Большинство, к счастью, уже выздоровели.

— Если у больного (ребенка или сотрудника) диагностирован ковид-19, то именно и только этот человек (по предписанию Роспотребнадзора) выводится из учреждения. Образовательный процесс продолжается в очной форме. Класс/группа, которые посещал заболевший ковидом-19 ребенок, не закрывается. При этом усиливаются меры профилактики, наблюдение за контактными лицами, приостанавливается прием новых детей в этот класс/группу. Например, до истечения «карантинного» срока не примут в коллектив ребенка, вернувшегося из отпуска или с больничного, — объяснила ситуацию «Призыву» пресс-служба мэрии.

При этом , по нашим данным, есть случаи заражения коронавирусом и в колледжах областного центра. Так, распущена на дистанционное обучение по ковиду одна из групп Владимирского медицинского колледжа. И это не первый подобный случай в образовательном учреждении. Болели COVID-19 и студенты авиамеханического колледжа. Сейчас, как пояснили нам по телефону, учащиеся выздоровели, образовательный процесс вернулся к обычному режиму.

Еще меньше определенности в районах. По данным телеканала «Губерния«, который ссылается на областной департамент образования, сразу две школы Гусь-Хрустального района закрыты на карантин по ковиду. Однако местные власти эту информацию «Призыву» не подтвердили. Более того, по телефону нам ответили, что образовательные учреждения в деревне Неклюдово и поселке Красный Октябрь приостановили свою деятельность якобы из-за роста числа заболевших ОРВИ, а не COVID-19.

Информация о случаях заражения коронавирусом в школах противоречивая

Сколько всего классов закрыто на карантин по коронавирусу и сколько детей болеет, можно только догадываться. Так в Александровском районе вирус обнаружили у трех школьников. Двое посещали образовательное учреждение районного центра, один учится в Струнино. Мы уже запросили полную информацию о распространении коронавируса у «Белого дома».

На этом фоне, федеральные власти просят на местах усилить контроль за случаями инфицирования школьников и воспитанников детских садов. Дети могут легко переносить болезнь и являться активными носителями вируса. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.