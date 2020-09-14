Новую пешеходную зону начали строить во Владимире

В восточном районе Владимира началось строительство пешеходной зоны. На улице Соколова-Соколенка прокладывают продолжительный пешеходный маршрут с четырьмя площадками с лавочками и клумбами для спокойного отдыха. По соседству решили построить велодорожку длиной 1000 метров. Городские власти пообещали, что оба маршрута пересекаться не будут и безопасности пешеходов ничего не грозит.

— Оценочная стоимость работ составит порядка 16,5 миллиона рублей из средств городского бюджета. Для комфорта и безопасности отдыхающих пешеходные и велосипедные маршруты будут разделены газонами и бордюрами. Вдоль тротуаров установят торшерное освещение, — сообщил «Призыву» начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник.

Работы по созданию общественного пространства перенесли на осень.

Изначально в мэрии сообщали, что уже к сентябрю пешеходная и велосипедная зоны будут построены. Контракт расторговали еще в середине лета, так что у подрядчика были все шансы выполнить работы в срок. Торги выиграла компания «Владавтодор», снизив стоимость работ с 16 до 13,8 миллионов рублей. Эта организация активно задействована в дорожной кампании — выполняет ремонты магистралей и дворов. Похоже, подрядчик просто был перегружен и не успел закончить прежние объекты.

Сейчас рабочие сняли весь грунт, уже проложили дорожки, усыпали их щебнем. Завезли огромное количество бордюрного камня. На пешеходной зоне должно появиться 25 лавочек и урн и 100 светильников. Этого оборудования на стройплощадке еще нет. У подрядчика был всего месяц, чтобы выполнить работы. Он уже вышел за рамки. Реальные сроки назвать уже сложно, потому что в дело вмешалась погода. Дожди явно не способствуют наращиванию темпов асфальтирования. К слову, гарантийный срок по контракту — 3 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Гороховце к сентябрю успели привести в порядок несколько общественных пространств. Места интересны как горожанам, так и туристам.