Ночью во Владимире полыхал дом на две семьи

Свидетелями крупного пожара стали жители улицы Ново-Ямской во Владимире. Накануне поздним вечером там загорелся частный дом на две семьи. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 23.57. Огонь распространился на площади 112 кв. метров.

Как рассказали «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, пострадавших нет. Часть дома была нежилой и использовалась под дачу. Жильцы другой части дома успели оперативно эвакуироваться из горящего помещения. К ликвидации последствий пожара привлекались 27 человек и 8 единиц техники. Причину случившегося сейчас устанавливают дознаватели.

Площадь пожара составила 112 кв. метров.