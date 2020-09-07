Ночью во Владимире полыхал дом на две семьи

Свидетелями крупного пожара стали жители улицы Ново-Ямской во Владимире. Накануне поздним вечером там загорелся частный дом на две семьи. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 23.57. Огонь распространился на площади 112 кв. метров.
Как рассказали «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, пострадавших нет. Часть дома была нежилой и использовалась под дачу. Жильцы другой части дома успели оперативно эвакуироваться из горящего помещения. К ликвидации последствий пожара привлекались 27 человек и 8 единиц техники. Причину случившегося сейчас устанавливают дознаватели.
Площадь пожара составила 112 кв. метров.
Ранее «Призыв» сообщал, что завершено обследование здания Владимирского театра драмы, пострадавшего от пожара. По очень приблизительным расчётам, расходы на ремонт могут составить более 600 миллионов рублей.
Ольга Ефремова
Фото и видео группы «Подслушано во Владимире»
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