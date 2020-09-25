Ночью на «Пекинке» ограничат движение

На пересечении «Пекинки» с бульваром Иванова во Владимире временно перекроют движение. Случится это в ночь с 26 на 27 сентября с 23:00 до 03:20. В это время дорожники будут монтировать рамные П-образные опоры для новых дорожных знаков. Раньше их вешали на растяжках, закреплённых над дорогой. Но хлипкие тросы не выдерживали напора ветра. Упавшие дорожные знаки даже повредили несколько автомобилей.

Растяжки демонтировали, на смену пришли капитальные конструкции.

Помимо установки капитальных конструкций под дорожные знаки на пересечении «Пекинки» с бульваром Иванова федеральные дорожники собираются скорректировать схему движения. Появится отдельная полоса для удобного поворота и разворота с главной дороги. Это делается, прежде всего, для безопасного движения общественного транспорта. Сейчас городской автобусный маршрут № 1С, который следует до СНТ в Сельцо, вынужден разворачиваться через автозаправку. По правилам перевозки пассажирским транспортом это недопустимо.

В пресс-службе «Упрдор Москва — Нижний Новгород» просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда.

Ранее «Призыв» сообщал, что изменится схема на самом проблемном перекрестке на «Пекинке» — в районе Горького и дороги в сторону Юрьева-Польского. Регулировать фазы светофора будут дистанционно.