Нильс, гуси и акция против глаз

Я стою с завязанными глазами. Со мной еще трое, скованные одной цепью (канатом), связанные одной целью — узнать, каков наш город на слух, запах и вкус. Слепая экскурсия с народным гидом Валентинычем пошла по загадочному маршруту, отправную точку которого знают все. Даже иностранцы. Золотые ворота. А конечную — никто. Ну, или почти никто. Тем более мы, четверо временно незрячих.

Сколько раз за свою жизнь, дорогой читатель, ты ходил по Владимиру от Золотых ворот до Серебряных? Не удивляйся. Наверняка же слышал про Серебряные ворота. Правда, учёные до сих пор спорят, были они или нет. Но если были – место их примерно известно. Гостиница «Владимир», большой магазин «Эльдорадо», гостиная «Мука». Где-то там. И фигурально выражаясь, ты, коренной (или почти коренной) владимирец, сможешь пройти от Золотых ворот до Коммунального спуска с завязанными глазами. А если не фигурально? Можно и так:

Как все начиналось?

— Лёш, а давай проведем краеведческий конкурс в наших соцсетях. Подписчики будут отвечать на твои вопросы, а победители отправятся с тобой на экскурсию, — это я пристала к народному гиду Валентинычу, который после недолгих (пришлось его умолять) уговоров согласился.

Посмотрели список экскурсий в его группе, выбрали слепую. Просто потому, что звучит оригинально. Она и оказалась таковой. Итак, месяца через два после моей переписки с Алексеем Валентинычем мы — я и трое победителей — стоим, слыша только шум улиц и не видя ничего.

Валентиныч обозвал нас гусями и гусынями, а себя Нильсом, и повел со Спасского холма по улице Георгиевской, потом по Большой Московской, через Пушкарь к Дмитриевскому собору, мимо монастыря, где «голубые тусуются», и прямо к гостинице «Владимир». Как все это выглядело снаружи, вы поймете, посмотрев видео. А я попытаюсь коротенько рассказать, что происходило внутри. За завязанными глазами.

Очень короткий пересказ

Идем по Георгиевской: 11 лет назад здесь был бомжатник, а теперь лучшая улица в городе. В Георгиевской церкви, возможно, нашла свое последнее пристанище мать Александра Невского, и вообще это второй по хронологии каменный (не кирпичный и не деревянный) храм Владимира.

Играем: ищем левый мизинец Шалопая, бирку от бутылки у Аптекаря, часы у Филёра и деревянную Бабу-Ягу.

Шутки шутим: врезаемся в столбы, спотыкаемся о ступеньки, пересекаем ров.

Спорим: когда был основан Владимир? И кем? И зачем?

Слушаем: как бог Один приютил химер, среди которых выл мировой волк Фенрир, который все спал да жрал, а в день, когда миру придет конец, он порвет путы, проглотит солнце, и тут случится Рагнарек. И все это Валентиныч увидел на стенах Дмитриевского собора.

Идем. Приходим. Конец экскурсии.

Широко закрытые глаза

Идти с завязанными глазами, держась за канат, которым управляет Валентиныч, — чем не метафора нашей жизни? Кто мы, откуда пришли, куда идем? История про волка Фенрира из «Старшей Эдды», сюжет, который наш народный экскурсовод разглядел на Дмитриевском соборе (только статью еще не опубликовал), тоже отрезанировал мне в правую руку, которой я держалась за канат. А не такими ли канатами был связан этот мифологический волк, не их ли он должен порвать в день, когда настанет Рагнарек?

Конец света для участников экскурсии длился полтора часа. А потом Валентиныч снял с нас повязки. Обряд инициации закончился, как ему и положено, – перерождением инициируемых.