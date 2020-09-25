Названа самая красивая деревня Владимирской области

Только что во Владимире были названы победители конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области». Торжественная церемония прошла в областной филармонии. Гран-при конкурса и денежный приз в размере 150 тысяч рублей получило село Клязьминский городок Ковровского района. Это центр Клязьминского сельского поселения. Село расположено на правом берегу реки Клязьмы.

Дипломы за первые места и денежные призы в размере 80 тысяч рублей получили три населённых пункта. Победителем в категории населенные пункты численностью до 150 жителей стала деревня Бродницы Суздальского района, до 1000 жителей — село Филипповское Киржачского района, до 3,5 тысяч жителей — село Илькино Меленковского района.

Гран-при отправилось в Ковровский район.

Денежные призы и подарки также получили победители в группах и различных номинациях. Средства могут быть потрачены исключительно на благоустройство населенных пунктов.

Конкурс «Самая красивая деревня» проходит в регионе уже в шестой раз. В этом году за это почетное звание сразились сразу 99 населенных пунктов. Это рекорд. Год назад участников было 97.Чтобы выявить лучших, конкурсная комиссия выезжала в каждый населенный пункт и знакомилась с местными достопримечательностями. Также на официальном сайте конкурса проходило голосование.

В прошлом году Гран-при конкурса и денежный приз в размере 150 тысяч рублей получило село Усолье Камешковского района.

Ранее «Призыв» рассказывал о деревне Фролиха Собинского района. В прошлом году в конкурсе «Самая красивая деревня Владимирской области» населённый пункт занял второе место.