Назван город с самой высокой смертностью от коронавируса

Стали известны районы Владимирской области с самой высокой смертностью от коронавируса. Список составлен по данным за 15 сентября. На первом месте в антирейтинге – Владимир. За время пандемии COVID-19 унес жизни 57 жителей города. И это максимальный показатель. При этом ни возраст, ни пол умерших людей неизвестен.

На втором месте по числу жертв коронавируса — Ковровский район. Там 39 летальных исходов. И это вполне ожидаемо: в Коврове зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Об этом случае до сих пор известно больше, чем о других. 48-летний мужчина скончался 27 марта. О смерти пациента от пневмонии первоначально сообщил главный врач Центральной городской больницы Коврова Антон Зинченко. Мужчина был госпитализирован в обычное отделение пульмонологии и не был изолирован от других больных. После этого в Коврове была зафиксирована вспышка ковида.

COVID-19 унес жизни 57 жителей Владимира

33 пациента с коронавирусом умерли в Александровском районе, 26 — в Гусь-Хрустальном. В Муроме зафиксировано 23 летальных исхода от COVID-19. 7 человек умерли в Петушках. При этом данные есть только по двум первым погибшим. Известно, что это были женщины 55 и 80 лет. Кто пополнил печальную статистику в районе, еще неизвестно. 5 человек скончались в Юрьеве-Польском, 4 смерти зафиксированы в Вязниковском районе. 2 — в Камешках. По 1 летальному исходу отмечено в Гороховецком, Собинском и Меленковском районах.

На сегодняшний день за время пандемии не пережили осложнений от коронавируса 200 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, большинство скончавшихся поздно обратились за медицинской помощью. Об этом заявила главный санитарный врач Татьяна Данилова на совещании по вопросам уменьшения численности заболевших COVID-19 еще в мае. На тот момент из 15 летальных случаев в 10 умерли люди младше 60 лет. А это две трети от общего числа пациентов, не переживших инфекцию.

Сразу в нескольких районах области, летальные случаи от коронавируса не зафиксированы. Согласно данным областной администрации, среди жертв COVID-19, например, нет жителей Суздаля, Красной Горбатки, Судогды, Кольчугино и Киржача.

Ранее «Призыв» сообщал, что от COVID-19 умерли 18 медицинских. работников. Некоторым из них не было и 50 лет.