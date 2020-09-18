Назад в СССР: музей советского детства открылся во Владимире

Музей советского детства создают в Центральном городском парке культуры и отдыха Владимира. Под него отдали один из павильонов, в котором раньше располагалась комната страха и смеха. Теперь его займут фотографии, вещи и игрушки ушедшей эпохи. При этом, например, советские аттракционы «самолет» и «катер» до сих пор в рабочем состоянии. На них можно вернуться в прошлое.

— Музей – это возможность для жителей и гостей города окунуться в ушедшее детство, поностальгировать. А подрастающее поколение могло бы посмотреть, какими игрушками играли их родители. Сейчас у нас есть ряд автоматов. Они в рабочем состоянии и любой желающий сможет попробовать их. У нас есть зеркала, им более 50 лет. Они предоставляют ценность для нас, — рассказал «Призыву» заместитель директора парка Арсений Поторочин.

Некоторым экспонатам, представленным в музее, больше полувека .

Например, «Морской бой» хорошо помнят мальчишки, которые ходили в парк в 70-80 годы прошлого века. После перестройки многие экспонаты оказались не нужны. Аппараты пылились на складах. Однако сейчас, когда многие начали ностальгировать по советскому прошлому, вернулось их время. В музее будут рады, если жители города примут участие в создании атмосферы советского детства.

— Я уверен, что у многих жителей нашего города есть на антресолях, в гаражах, на чердаках ненужные вещи. Они ценны для души, их не хочется выкидывать, но в тоже время люди не знают, куда их пристроить. Мы готовы их принять в дар, подписать, рассказать, что это ваша вещь, которую вы подарили нам. Мы будет проводить экскурсии, рассказывать об этих вещах, — говорит Арсений Поторочин.

В парке уверены, владимирцы не останутся в стороне. Для всех, кто дарует в музей экспонаты, вход обещают сделать бесплатным. Для остальных билет стоит 50 рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что у во Владимире заработал ретросклад. Выставочный зал с вещами прошлого века открылся у железнодорожного вокзала.