Начался второй этап строительства Суздальского Зарядья

В центре Суздаля возобновились строительные работы. Новый подрядчик приступил ко второму этапу проекта «Суздаль-Зарядье-Активация». Контракт выиграла владимирская компания «Агуна», стоимость работ — 15,6 миллионов рублей. Рабочие уже убрали старую плитку на улице Кремлевской, проложили в черновом варианте дорожки вдоль валов за Торговыми рядами, сняли грунт на смотровой площадке с видом на реку Каменку. Подрядчик взял на себя обязательства закончить благоустройство к декабрю 2020 года. В рамках этого же контракта продолжатся работы на площади перед Торговыми рядами.

Сергей Сахаров, глава администрации города Суздаля

Будет расширена зона торговли для наших художников в пределах восточной части Торговых рядов. Будет освещение вдоль западной части.

Будет окаймление бордюрами тротуаров, которые не успели закончить в прошлом году из-за наступления морозов и отсутствия денег.

В общем, в этом году мы полностью сдадим «Зарядье-Активация».

Сейчас территория за Торговыми рядами выглядит несколько запущенной. Вместо цветов на клумбах буйно растет крапива, деревья на валах не подрезаны, кустарник разросся и мешает проходу к валам. Со стороны дороги картина гораздо лучше. У площади газоны выкошены, но через новую брусчатку прорастает сорняк. Глава администрации города Сергей Сахаров заверил, что подрядчик по первому этапу работ исправил все недостатки, которые всплыли после зимних перепадов погоды. Выровнял и обновил плитку, укрепил бордюрный камень. Выполняла работы компания «Воймига» из Гаврилова Посада Ивановской области.

Строительство Суздальского Зарядья должны закончить в этом году.

Оба этапа работ пришлись на самое переменчивое время года — осень. Осадки и температурные скачки в прошлом году существенно скорректировали ход строительства. Такая ситуация может повториться и в этом. Не исключено, что часть мероприятий перенесут на следующую весну.

С идеей создания общественного пространства у Торговых рядов Суздаль в 2018 года победил в Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Из федерального бюджета было выделено 50 миллионов рублей. Но денег на все не хватило. В этом году из регионального и муниципального бюджетов было направлено еще 15 миллионов рублей.

Сам проект Суздальского Зарядья был разработан столичным проектным бюро «Рождественка». Он вызвал бурю негодования у краеведов и жителей Суздаля. Проводились совещания с архитекторами и общественностью. Некоторые спорные моменты удалось утрясти. В дело вмешалась и инспекция по охране объектов культурного наследия, которая вообще запретила мероприятия, которые бы могли серьезно улучшить инфраструктуру, но изменили бы внешний вид центральной части города.

Увы, каких-то особенных арт-объектов в виде парящих мостов или ботанических садов по аналогии со столичным Зарядьем не предвидится. Все довольно буднично — благоустройство по типу дворового: тротуары, дорожки, фонари, лавочки и урны. Возможно, уже позже к делу подключатся владельцы ресторанов и кафе, которые смогут украсить и придать местный колорит площадкам у Торговых рядов.

А жителям и туристам, судя по оставленным заявкам на сайте «Чего хочет Суздаль», вообще надо совсем немного. Как «Призыв» сообщал ранее, в первую очередь требуются бесплатные туалеты, хороший Wi-fi и мусорки.