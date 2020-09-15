Начался отбор дворов, дорог и скверов на благоустройство в 2021 году

К 1 октября все дворы и общественные пространства Владимирской области, попавшие в нацпроект «Комфортная городская среда» и финансируемые на федеральные средства, будут благоустроены. Об этом сообщил врио вице-губернатора Роман Годунин. Хотя готовность объектов на уровне 60%, чиновник выразил уверенность, что подрядчики справятся в указанный срок. Дата указана не случайно. Таковы условия Минстроя, который ежегодно выделяет средства на благоустройство муниципальных территорий. И от качества и оперативности муниципалитетов и подрядных компаний зависит, сколько регион получит в 2021 году. К составлению списков уже приступили.

— В перечень 2021 года пока включено 23 общественных пространства и 20 дворовых территорий. Цифры пока в несколько раз ниже текущего года. Отбор пока идет. От муниципалитетов поступило 33 заявки на благоустройство скверов и парков, — говорит Роман Годунин.

В 2020 году на благоустройство 123 дворов и 42 общественных пространств потратили 553 миллиона рублей.

Изначально план был существенно ниже. Он пополнился за счет экономии на торгах. Подрядчики охотно шли на снижение стоимости контракта. В частности, во Владимире на благоустройстве парка «Добросельский» сэкономили 400 тысяч рублей. Сумма небольшая, но ее смогли направить на ремонт других объектов. Первый этап реновации парка в Добром тоже должны закончить к 1 октября. О том, какие работы там сейчас ведутся, можно посмотреть в коротком видео «Призыва».



Завершается ремонт 63 участков дорог на территории области. В общей сложности обновили 80 километров магистралей и дублеров. В 2021 году планируют привести в порядок 42 участка дорог. За счет всех видов бюджета заложена солидная сумма — 1,3 миллиарда рублей. Так что список будут пополнять.