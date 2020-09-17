Муниципалитетам пообещали помочь с расселением аварийцев

Свыше 20 миллионов рублей региональные власти готовы перечислить в виде субсидии городам и районам Владимирской области, чтобы те смогли выполнить программы по нацпроекту сокращения непригодного для проживания жилья. Проблема возникла из-за несоответствия площади нового и аварийного жилья. Семьи проживают в аварийных помещениях площадью 5-18 квадратных метров. Это никак не соответствует современным стандартам даже жилья скромного эконом-класса. Тем не менее, из федерального бюджета средства на расселение поступают строго по площади аварийцев. Чтобы купить семьям нормальные квартиры, нужно доплачивать из бюджетов других уровней.

Роман Годунин, врио вице-губернатора области

Муниципалитет, кроме федеральных денег, может своим бюджетом стоимость жилья добить. Есть еще проблема с разницей по квадратным метрам, а не только по стоимости.

По закону мы должны давать равнозначное по площади жилье. Но люди проживали в 8 квадратных метрах, а такого жилья сейчас не строится.

Мы покупаем минимум 21-28 квадратный метр. Застройщикам разницу нужно доплачивать. В Собинке сумма расходов — 6 миллионов рублей.

В своем бюджете местные власти такой суммы не найдут. Поэтому готовится постановление о выделении субсидии муниципалитетам.

В 2020 году должны обеспечить новым жильем 620 жителей аварийного фонда.

Во Владимире и Муроме есть еще одна проблема — со стоимостью жилья. В расчет жилья для аварийцев берется социальный квадратный метр. Он сейчас Минстроем оценен в сумму около 37 тысяч рублей. В двух городах области такое жилье днем с огнем не сыскать. Ведь речь идет не о строящемся жилье и не с голыми стенами. Аварийцам предоставляются квартиры с полной социальной отделкой с сантехникой, обоями и линолеумом. Владимиру требуется 6, Мурому — 1 миллион рублей, чтобы все семьи, попавшие в программу 2020 года, смогли получить нормальные квартиры. Область пока не готова предоставить им такую финансовую поддержку. На сегодня местным властям придется искать эту сумму в муниципальном бюджете.

Вместе с тем, региональные чиновники уже говорят о перевыполнении программы переселения из жилого фонда, непригодного для проживания. Есть шанс завершить вопрос с аварийным жильем уже в 2021 году. Область подготовила заявку в Минстрой на участие в ускоренной программе. Нужно еще 740 миллионов рублей, чтобы ликвидировать оставшиеся 14 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Шансы у региона неплохие. В рейтинге Владимирская область занимает восьмое место по темпам переселения.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что во Владимирской области начался отбор дворов и общественных пространств в программу 2021 года. Приемка объектов текущего года еще не завершена.