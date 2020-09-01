Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем

Смертельная авария с участием мотоцикла произошла накануне около 10 часов вечера на Суздальском проспекте во Владимире. По предварительной информации, «Honda» столкнулась с автомобилем «Chevrolet Niva», двигавшимся в сторону улицы Юбилейной. Авария произошла в момент, когда водитель автомобиля решил повернуть налево, не предоставив преимущество движущемуся во встречном направлении водителю двухколесного транспорта.

Водитель мотоцикла скончался.

В результате ДТП водитель мотоцикла 1988 года рождения погиб, уточнили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Призыв» сообщал, что автовышка со стрелой протаранила троллейбус, который двигался по первому маршруту. Инцидент произошел на улице Добросельской во Владимире.