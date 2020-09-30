Мост через Клязьму во Владимире: что вы о нем знаете?

30 сентября 1960 года было открыто регулярное движение по автомобильному мосту через Клязьму. Капитальное сооружение соединило центральную часть Владимира с заклязьминскими микрорайонами города. Его строительство стало одним из крупнейших областных проектов в советское время. Арочный железобетонный мост длиной в 314,17 м построен с применением рационализаторских новинок – при монтаже арок строители отказались от возведения промежуточных опор. Газеты с гордостью отмечали, что «это новшество применяется впервые в мостостроении». Раньше мост через Клязьму, несмотря на его большую важность, был деревянным, наплавным. А что вы еще знаете о главной переправе через Клязьму? Проверьте себя с помощью этого теста!

Как назывался деревянный наплавной мост через Клязьму в XIX – первой половине XX века? Живой Народный Плавучий Правильно! Неправильно! - В какое время года функционировал этот мост? Круглый год Летом и осенью Весной, летом и осенью Правильно! Неправильно! - Какая городская застава находилась у наплавного моста для проверки документов у проезжающих и сбора податей? Муромская Судогодская Нижегородская Правильно! Неправильно! - Кто из владимирских предпринимателей предложил Владимирскому губернскому земству на свои средства построить постоянный мост через реку Клязьму с условием, что он будет называться его именем, и получил отказ? Андрей Никитин Вакха Муравкин Иван Мальцов Правильно! Неправильно! - Какая деревянная церковь стояла у наплавного моста через Клязьму до конца XVIII века? Сретения Владимирской иконы Божией Матери Николы Мокрого Спаса на водах Правильно! Неправильно! - Какое событие помешало строительству постоянного владимирского моста в начале XX века? Революционные события 1905 года Русско-японская война Первая мировая война Правильно! Неправильно! - В каком году началось строительство железобетонного моста через Клязьму? 1935 1945 1955 Правильно! Неправильно! - В честь какого события был назван новый владимирский мост? 10-летия Великой Победы 850-летия города Владимира 40-летия Октябрьской революции Правильно! Неправильно! - Какой фильм, снятый во Владимире в 70-е годы, рассказывает о сложностях сооружения подобного моста? «Успех» «И снова утро» «Прошу слова» Правильно! Неправильно! - Открытие какого объекта стало возможным 1 июля 1961 года в связи с возведением железобетонного моста через Клязьму? Поселка Коммунар Загородного парка Областной клинической больницы Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Мост через Клязьму во Владимире: что вы о нем знаете? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook