Мост через Клязьму во Владимире: что вы о нем знаете?

30 сентября 1960 года было открыто регулярное движение по автомобильному мосту через Клязьму. Капитальное сооружение соединило центральную часть Владимира с заклязьминскими микрорайонами города. Его строительство стало одним из крупнейших областных проектов в советское время. Арочный железобетонный мост длиной в 314,17 м построен с применением рационализаторских новинок – при монтаже арок строители отказались от возведения промежуточных опор. Газеты с гордостью отмечали, что «это новшество применяется впервые в мостостроении». Раньше мост через Клязьму, несмотря на его большую важность, был деревянным, наплавным. А что вы еще знаете о главной переправе через Клязьму? Проверьте себя с помощью этого теста!
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Интересная статья