Мост через Клязьму во Владимире: что вы о нем знаете?

30 сентября 1960 года открыта капитальная переправа

30 сентября 1960 года было открыто регулярное движение по автомобильному мосту через Клязьму. Капитальное сооружение соединило центральную часть Владимира с заклязьминскими микрорайонами города. Его строительство стало одним из крупнейших областных проектов в советское время. Арочный железобетонный мост длиной в 314,17 м построен с применением рационализаторских новинок – при монтаже арок строители отказались от возведения промежуточных опор. Газеты с гордостью отмечали, что «это новшество применяется впервые в мостостроении». Раньше мост через Клязьму, несмотря на его большую важность, был деревянным, наплавным. А что вы еще знаете о главной переправе через Клязьму? Проверьте себя с помощью этого теста!

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Мост через Клязьму во Владимире: что вы о нем знаете? Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+


Теги: ,

Обсуждение 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение