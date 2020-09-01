Мобильный «Кванториум» привезет в села роботов и дроны

Еще один мобильный «Кванториум» для учеников сельских школ появится во Владимирской области. На приобретение автомобиля и оборудование выделено 17 миллионов рублей. Первый центр знаний на колесах по итогам годовой работы показал себя отлично. За время учебы порядка 1000 школьников из 6 муниципальных образований области смогли пройти обучение по технологическим, компьютерным и инженерным программам.



Стационарные «Кванториумы» открыты только во Владимире, Гусь-Хрустальном и Александрове. Там дети 4-11-х классов бесплатно занимаются в квантумах. Узнают, как устроены роботы, квадрокоптеры, что такое генная инженерия, виртуальная реальность, 3D-моделирование.

— Ребенок из села должен чувствовать себя так же, как и в городской среде. Отсутствие у них стационарных учреждений типа «Платформы33» или «Кванториума» не должно ограничивать его. Две недели можно усиленно заниматься в мобильном «Кванториуме» и потом работать по проекту дистанционно, участвовать в конкурсах, — говорит директор департамента образования области Ольга Беляева.

Задача регионального образования – 90% учеников погрузить в цифровую среду.

На создание центров технического творчества детей «IT-куб» потрачено 243 миллионов рублей. Первый открывается в политехническом колледже. Будут действовать 5 мастерских по IT-технологиям, программированию, 3D-моделированию. Школьники подросткового возраста смогут пройти эти курсы и поступить в колледж уже с багажом знаний и вполне определенными целями в жизни. К 2024 году такие центры откроются в 6 районных городах области.

Также в течение года в средних специальных учебных заведениях откроются мастерские по педагогике, транспорту и логистике, строительству. Поскольку для выпускников ссузов ввели демонстрационный экзамен, освоение цифровых технологий им просто необходимо.



Как «Призыв» сообщал ранее, во всех колледжах и лицеях началось очное обучение с обязательной термометрией. Рециркуляторы установлены в учебных классах и общих помещениях.