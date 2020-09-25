Мобильное приложение о пособиях запустили во Владимирской области

Фонд социального страхования запустил проект «Социальный навигатор». Это бесплатное мобильное приложение о пособиях. Оно стало особенно популярно во время пандемии. Во Владимирской области его только начали продвигать. Приложением пока воспользовались около 160-ти жителей региона. Но число желающих, говорят в региональном отделении фонда, постоянно растет.

В приложении подробно расписан весь механизм получения помощи. Все просто. Сначала нужно выбрать ситуацию, в которой вы можете рассчитывать на помощь. На выбор предлагается несколько основных категорий: материнство, инвалидность и льготные категории, временная нетрудоспособность, несчастный случай и профессиональные заболевания, утрата близкого человека. В каждом разделе содержится вся полезная информация о пособии. Важная функция – калькулятор пособия. Например, все беременные женщины могут заранее узнать, какие выплаты будут получать в отпуске по уходу за ребенком. Можно рассчитать, например, больничный. Далее предлагается алгоритм получения конкретного пособия.

Пока «Социальным навигатором» воспользовались 160 жителей региона.

Через приложение можно отслеживать ход получения компенсации. Здесь также есть и геосервис с подборкой ближайших лечебниц, аптек, соцучереждений. Через мобильное приложение, можно не выходя их дома подать заявление в фонд. Но для этого придется зарегистрироваться.

— Этот живой инструмент начал реализовываться в области с начала года. И по сей день он наполняется, разрабатывается. Привлекаются партнеры в виде социальных служб нашего города, все департаменты вовлечены в разработку, — поясняет Евгения Ларюшкина, помощник управляющего ГУ-ВРО ФСС РФ. — В период пандемии короновируса, когда жизненно важно ограничивать контакты, а оказывать гражданам социальную поддержку необходимо, проект Фонда «Социальный навигатор» открывает большие возможности для граждан нашей области.

Функции приложения могут быть полезны всем пользователям услуг фонда. А именно: работающие граждане, которые получают пособие в случае временной нетрудоспособности (то есть больничные); семьи с детьми (пособия по материнству, а также для отцов и других членов семьи); работники, пострадавшие от трудовых травм и профзаболеваний, лица, у которых инвалидность наступила вследствие других обстоятельств, в том числе дети-инвалиды.

Приложение «Социальный навигатор» является бесплатным. Оно доступно для мобильных устройств на базе операционной системы Android версии 5.1 или выше. Скачать его можно через Google Play.

Ранее «Призыв» сообщил, что работающим пенсионерамсоц вновь продлили больничный. Он как и прежде, будет сформирован автоматически.